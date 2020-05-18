В пригороде Житомира произошла драка из-за установки забора посреди леса. ФОТО

«Мы отбиваем эти атаки, а они продолжают выстраивать этот забор. Сегодня возникла драка. Наши мальчики не позволяли пройти дальше в наши дома. Охрана завода, а также полиция на их стороне. Они начали применять силу. Ребят заломили и начали бить. Получается, что нас отрезают от наших коммуникаций. У нас здесь проходит канализация. Получается, что они хотят полностью нас лишить жизненно важных объектов. И это значит, что их это совершенно не интересует», - рассказывает местная жительница Алла Бузун.

«Это не строительство, это была установка ограждения. Мы ограждали свои законные территории. У нас есть право собственности на эти земельные участки, которые мы получили путем купли-продажи, законным и нотариально оформленным путем. И я не вижу ничего противозаконного в установлении ограждения на своей территории. Мы готовы общаться и всегда были готовы. Мы уже один раз устраивали день открытых дверей, недавно собирались на территории лесного института, откуда эти жители. Нас приглашал туда директор института, туда были приглашены местные депутаты Олиевского сельского совета. На все вопросы, которые нам задавали и со стороны института, и со стороны депутатов Олиевского сельского совета, мы предоставили ответы и предоставили документы. Я не понимаю, почему тогда не были приглашены люди, я не буду ходить по домам и приглашать их, потому что мы собираемся. Я думаю, это логично. Нас пригласили, мы пришли пообщались, предоставили документы и дали ответы на все их вопросы. Снова и снова возникают одни и те же вопросы. Сколько раз мы можем на них отвечать и показывать каждому жителю документы. Они хотят еще раз встретиться? Да, мы готовы, снова показать документы, но устроит ли их это - я не могу вам сказать», - говорит директор Житомирского филиала ООО «Аскона Південь» Оксана Лисянская.