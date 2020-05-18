В пригороде Житомира произошла драка из-за установки забора посреди леса. ФОТО

В пригороде Житомира в селе Довжик произошел конфликт между местными жителями и компанией «Аскона Південь», представители которой стали устанавливать забор почти вплотную к жилым домам.
Люди пытались помешать установке забора и началась драка, сообщает Житомир инфо
.
«Мы отбиваем эти атаки, а они продолжают выстраивать этот забор. Сегодня возникла драка. Наши мальчики не позволяли пройти дальше в наши дома. Охрана завода, а также полиция на их стороне. Они начали применять силу. Ребят заломили и начали бить. Получается, что нас отрезают от наших коммуникаций. У нас здесь проходит канализация. Получается, что они хотят полностью нас лишить жизненно важных объектов. И это значит, что их это совершенно не интересует», - рассказывает местная жительница Алла Бузун.
Местные жители говорят: представители компании не объясняют своих намерений относительно земельного участка, а просто устанавливают забор вплотную к их жилью.
«Они с нами мирно разговаривать не хотят. Мы для них не люди, а муравьи. Подумаешь, они один муравейник разрушат, другой возникнет стихийно сам. Мы для них просто не люди. Вот сегодня с представителями власти наладили, так сказать, перемирие до вторника (19 мая)»
, - говорит Алла Бузун.
Директор Житомирского филиала компании «Аскона Південь» Оксана Лисянская в комментарии журналистам говорит: имеют все документы, подтверждающие право собственности на этот земельный участок, и сотрудники компании лишь хотели установить ограждение вокруг этой территории. С местными жителями представители компании уже неоднократно общались и готовы еще раз объяснить свою позицию.
«Это не строительство, это была установка ограждения. Мы ограждали свои законные территории. У нас есть право собственности на эти земельные участки, которые мы получили путем купли-продажи, законным и нотариально оформленным путем. И я не вижу ничего противозаконного в установлении ограждения на своей территории. Мы готовы общаться и всегда были готовы. Мы уже один раз устраивали день открытых дверей, недавно собирались на территории лесного института, откуда эти жители. Нас приглашал туда директор института, туда были приглашены местные депутаты Олиевского сельского совета. На все вопросы, которые нам задавали и со стороны института, и со стороны депутатов Олиевского сельского совета, мы предоставили ответы и предоставили документы. Я не понимаю, почему тогда не были приглашены люди, я не буду ходить по домам и приглашать их, потому что мы собираемся. Я думаю, это логично. Нас пригласили, мы пришли пообщались, предоставили документы и дали ответы на все их вопросы. Снова и снова возникают одни и те же вопросы. Сколько раз мы можем на них отвечать и показывать каждому жителю документы. Они хотят еще раз встретиться? Да, мы готовы, снова показать документы, но устроит ли их это - я не могу вам сказать», - говорит директор Житомирского филиала ООО «Аскона Південь» Оксана Лисянская.
Директор Житомирского филиала добавляет: в разговоре с местными жителями уже обсуждали вопрос канализационных сетей, проходящих через земельный участок.
«Никто эту сеть перекрывать не будет, она как работала, так и будет работать. На последней встрече на территории института мы договорились, что, в крайнем случае, мы вынесем эту сеть вдоль дорожки, ведущей к памятнику. Мы сделаем это своими силами за свои собственные средства. Мы построим им отдельную канализационную линию. Это было озвучено, и это слышали все. Перекрывать канализацию им никто не будет. Первоначально она построена на этом земельном участке, но мы ее перенесем и перекрывать не будем, это 100% вообще не вопрос даже»
, - объясняет Оксана Лисянская.
Стороны встретятся еще раз и будут обсуждать решение конфликта во вторник 19 мая.
ФОТО: Житомир инфо
В пригороде Житомира произошла драка из-за установки забора посреди леса. ФОТО
Скоро- по всей стране: леса, поля и реки. Спасибо зелёным предателям.
чем выше заборы - тем лучше соседи
Люди в Ивановке покупали дома, думая что буду жить среди леса, а тут оппа - вокруг строится промышленность. иронично.
Я это к тому, что никто не застрахован. Не знаешь в каких ты условиях будешь жить через пару лет.
Может, что-то в консерватории подправить?