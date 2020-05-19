В Житомирской области психиатрическую больницу могут объединить с наркодиспансером

Из-за недостаточного финансирования в Житомирской области могут объединить психиатрическую больницу с наркодиспансером. Сейчас недофинансирование психиатрической больницы составляет около 40%.
Об этом сегодня, 19 мая, во время онлайн-брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
"В области есть два заведения, оказывающих психиатрическую помощь. Это областной специализированный Центр психического здоровья и областная психиатрическая больница №2 в Прилуках. По тем пакетах, которые заключены с Национальной службой здоровья Украины, есть недостаточность практически 40% финансирования. Сегодня медицинские работники не увольняются, не сокращаются койки. Мы направили письмо в Министерство здравоохранения и Национальную службу здоровья Украины - предлагаем увеличить финансирование для того, чтобы действительно оказывалась полноценная психиатрическая помощь", - проинформировал Николай Суслик.
Отвечая на вопрос журналистов относительно объединения психиатрической больнице с наркодиспансером, Николай Суслик сказал, что такое объединение возможно.
"Вопрос объединения наших заведений оно всегда актуально. Во многих областях Украины и раньше у нас тоже такие заведения функционировали, как единое заведение, которое оказывало схожую помощь - и наркозависимым, и психически больным"
, - отметил начальник управления здравоохранения ОГА.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-ubivaet-luchshuju-v-ukraine-psihiatrich-367891/