В Житомирской области психиатрическую больницу могут объединить с наркодиспансером

"В области есть два заведения, оказывающих психиатрическую помощь. Это областной специализированный Центр психического здоровья и областная психиатрическая больница №2 в Прилуках. По тем пакетах, которые заключены с Национальной службой здоровья Украины, есть недостаточность практически 40% финансирования. Сегодня медицинские работники не увольняются, не сокращаются койки. Мы направили письмо в Министерство здравоохранения и Национальную службу здоровья Украины - предлагаем увеличить финансирование для того, чтобы действительно оказывалась полноценная психиатрическая помощь", - проинформировал Николай Суслик.