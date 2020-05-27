Сын убитого АТОшника рассказал про отца и подробности массового расстрела на Житомирщине

Семеро мужчин, которых в селе Новоселица Житомирской области расстрелял арендатор пруда, дружили на протяжении шести лет. Все они служили на Востоке, где и познакомились. На рыбалку они поехали после возвращения одного из них с фронта. В тот вечер, перед убийством, они успели позвонить женам, чтобы сообщить, что у них все в порядке.
Об этом рассказал на правах анонимности сын одного из погибших журналистам издания Hromadske.
Отмечается, что все погибшие в свое время служили на передовой в батальоне им. Кульчицкого. Там они все и познакомились. Сын расстрелянного мужчины вспоминает, что его отец также принимал активное участие во время Евромайдана.
"Мой отец не дожил двух месяцев до 50 лет. Он был активным участником Революции Достоинства, а потом ушел на войну добровольцем в батальон им. Кульчицкого. Все ребята, которых убили, тоже служили там, но в разный период. Там и познакомились", - говорится в его сообщении.
Кроме того, сын погибшего рассказал, что последняя ротация отца была самой длинной, восемь месяцев, и лишь несколько недель назад он вернулся домой. После чего решил встретиться с товарищами и поехать вместе на рыбалку.
"Отец был примером мужества. Он не боялся смерти и всегда говорил, что он "фартовый". Столько раз защищало его от смерти. То, что случилось сейчас, просто не укладывается в голове. Последняя ротация моего отца была самой длинной - восемь месяцев. Две недели назад он вернулся с войны. И вместе с семью друзьями собрались на рыбалку. Все они были мужественными, настоящими друзьями и патриотами Украины. Я их всех знал лично", - добавил сын одного из застреленных мужчин.
Выяснилось, что мужчины приехали к пруду утром 21 мая. В течение дня они рыбачили, а под вечер даже еще звонили своим женам: "Днем рыбачили, мариновали мясо, и под вечер накрыли стол. Созвонились с женами, что все в порядке и собираются спать".
"Рома Ханенко - один из погибших - неоднократно приезжал с друзьями и детьми к этому пруду. Он знал 58-летнего арендатора, который сдавал ставок для ловли рыбы. Они вместе ужинали с арендатором и никаких конфликтов у них не было", - говорит сын погибшего.
Вместе с тем, он опровергает информацию о застолье компании на рыбалке. По его словам, не все мужчины употребляли алкоголь. Также сын убитого прокомментировал слова жены о конфликте стрелка из-за военной службы. Он отметил, что, вероятно, арендатору ставка на его упреки военные могли что-то ответить в грубой форме.
"Отцу он прострелил правое легкое и печень. Во всех других также ранения в области туловища. Одному удалось убежать. Сейчас активно обсуждают тему, что компания распивала спиртные напитки. Я хочу сказать, что из 8 мужчин пили не все. Мой отец точно трезвенник. Также жена стрелка назвала причину конфликта — якобы АТОшники сами воевали, а арендатор не пустил своих детей в армию. Я знаю, что мой отец и другие никогда не могли такого сказать безосновательно. Потому что были против того, чтобы молодежь шла на войну. Я думаю, что он что-то ляпнул, а они ему объяснили в грубом тоне. Это все-таки вояки", - цитирует издание слова сына погибшего.
Напомним, арендатор местного пруда вблизи села Новоселица Попельнянского района Житомирской области расстрелял семерых гостей, которые приехали к нему на отдых и рыбалку. Известно, что погибшие приехали туда на рыбалку из Киева. Одному из гостей удалось выжить, он сбежал от стрелка.
Подозреваемым в убийстве оказался 58-летний владелец местной водоемы Анатолий Захаренко, который в октябре 2015 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия. Суд взял его под стражу до 20 июля без определения размера залога.
Среди причин стрельбы называют:
"разборки" за вымогательство "дани" за пользование прудом,
бытовой конфликт на фоне употребления алкоголя,
конфликт из-за идеологических разногласий (будто-то владелец пруда был сторонником России),
ссора из-за военной службы (ссора возникла, потому что мужчины воевали, а подозреваемый не пустил детей к армии).