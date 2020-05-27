Сын убитого АТОшника рассказал про отца и подробности массового расстрела на Житомирщине

"Мой отец не дожил двух месяцев до 50 лет. Он был активным участником Революции Достоинства, а потом ушел на войну добровольцем в батальон им. Кульчицкого. Все ребята, которых убили, тоже служили там, но в разный период. Там и познакомились", - говорится в его сообщении.

"Отец был примером мужества. Он не боялся смерти и всегда говорил, что он "фартовый". Столько раз защищало его от смерти. То, что случилось сейчас, просто не укладывается в голове. Последняя ротация моего отца была самой длинной - восемь месяцев. Две недели назад он вернулся с войны. И вместе с семью друзьями собрались на рыбалку. Все они были мужественными, настоящими друзьями и патриотами Украины. Я их всех знал лично", - добавил сын одного из застреленных мужчин.

"Рома Ханенко - один из погибших - неоднократно приезжал с друзьями и детьми к этому пруду. Он знал 58-летнего арендатора, который сдавал ставок для ловли рыбы. Они вместе ужинали с арендатором и никаких конфликтов у них не было", - говорит сын погибшего.

"Отцу он прострелил правое легкое и печень. Во всех других также ранения в области туловища. Одному удалось убежать. Сейчас активно обсуждают тему, что компания распивала спиртные напитки. Я хочу сказать, что из 8 мужчин пили не все. Мой отец точно трезвенник. Также жена стрелка назвала причину конфликта — якобы АТОшники сами воевали, а арендатор не пустил своих детей в армию. Я знаю, что мой отец и другие никогда не могли такого сказать безосновательно. Потому что были против того, чтобы молодежь шла на войну. Я думаю, что он что-то ляпнул, а они ему объяснили в грубом тоне. Это все-таки вояки", - цитирует издание слова сына погибшего.

Среди причин стрельбы называют:

"разборки" за вымогательство "дани" за пользование прудом,

бытовой конфликт на фоне употребления алкоголя,

конфликт из-за идеологических разногласий (будто-то владелец пруда был сторонником России),

ссора из-за военной службы (ссора возникла, потому что мужчины воевали, а подозреваемый не пустил детей к армии).