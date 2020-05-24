Массовое убийство на Житомирщине: Анатолий Захаренко арестован на 2 месяца без права залога

Стрелку, который расстрелял 7 человек в Житомирский области, в том числе экс-военных, оглашена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога. Об этом «Журналу Житомира» сообщает Офис генерального прокурора.
Так, вчера состоялся суд над арендатором ставка, который, по предварительным данным следствия, 22 мая в ходе конфликта на берегу водоема, недалеко от села Новоселица Попельнянского района, смертельно ранил из охотничьего ружья 7 человек. Среди погибших - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.
"Следственный судья постановил ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Захаренко А.П. удовлетворить. Применить к подозреваемому Захаренко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 20 июля 2020 без определения размера залога", - сказал судья Константин Шалота.
В суде подозреваемый – Анатолий Захаренко - заявил, что "это была самозащита". Кроме того, мужчина сказал, что оборонялся, когда расстреливал людей. И добавил, что мог бы сбежать после стрельбы, но сдал правоохранителям оружие, не скрываясь от следствия.
Известно, что массовый расстрел в Житомирской области мог произойти из-за слов про армию.
Напомним, в результате стрельбы, которую устроил 58-летний арендатор пруда, погибли бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, военнослужащий Гостомельской воинской части НГУ Виталий Вульчин, еще двое военных с позывными Фин и Скандер, а также волонтер Роман Ханенко и сотрудник Национального авиационного университета Александр Белоус. Еще одному их товарищу, который также работает в НАУ, удалось сбежать.
"Компания приехала на рыбалку в ночь с 20 на 21 мая, то есть раньше, чем произошло задержание начальника райотдела полиции. Они находились неподалеку от того места, где это происходило, потому что вокруг пруда есть несколько таких кибиток, где отдыхают рыбаки: события произошли возле одной, а эти мужчины отдыхали в других. Теоретически они могли наблюдать за происходящим. Действительно, эти два события (задержание на взятке и убийство - ред.) связывает то, что и там и там было одно и то же лицо - арендатор пруда, но говорить о том, что они приехали ради того, чтобы с ним "разбираться" нельзя", - сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.
Это был чистой воды бандитский наезд, имеющий целью запугать, чтоб забрал своё заявление об вымогательстве, а если не получится запугать, то убить.Оружие для этого с собой они привезли.
Но мужик оказался не так прост, как рассчитывали...
а так да, чистой воды самооборона.....
Итого: мужик либо был бы трупом, либо осужденным за самооборону (если действительно так и было). Какой вариант не выбери - для него оба ставят крест на жизни.