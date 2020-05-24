Массовое убийство на Житомирщине: Анатолий Захаренко арестован на 2 месяца без права залога

"Компания приехала на рыбалку в ночь с 20 на 21 мая, то есть раньше, чем произошло задержание начальника райотдела полиции. Они находились неподалеку от того места, где это происходило, потому что вокруг пруда есть несколько таких кибиток, где отдыхают рыбаки: события произошли возле одной, а эти мужчины отдыхали в других. Теоретически они могли наблюдать за происходящим. Действительно, эти два события (задержание на взятке и убийство - ред.) связывает то, что и там и там было одно и то же лицо - арендатор пруда, но говорить о том, что они приехали ради того, чтобы с ним "разбираться" нельзя", - сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.