Под Киевом устроили перестрелку в стиле 90-х: часть нападавших задержали на Житомирщине

В пятницу, 29 мая, в Броварах Киевской области группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Полицейские, прибывшие на место, вступили в перестрелку с нападавшими.
В полиции Киевской области сообщили, что причиной инцидента стал конфликт между пассажирскими перевозчиками и нелегальными маршрутчиками.
"Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило сегодня, 29 мая, в 7:15 утра. Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже за одну минуту прибыли на место происшествия", - отметили правоохранители.
Что произошло
По информации издания "Факты", десятки парней напали на место стоянки одного из маршрутных автобусов на улице Олимпийская (район Торгмаш).
"Накануне (28 мая. - Ред.) представители одного из них "настойчиво просили" граждан для проезда из Броваров в Киев садиться именно в их маршрутки, а не подсаживаться в авто проезжали мимо", - говорится в публикации.
Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник, в разборках принимали участие криминальные авторитеты - один из братьев Потапенко и Виктор Журавель.
Источник утверждает, что Потапенко приехал на "стрелку" вместе с винницкими ультрас и скинхедами. В то же время Журавель появился без поддержки. По нему открыли огонь.
Очевидцы происшествия рассказали, что полицейские ранили одного из участников нападения. На месте стрельбы остались следы крови, на земле найдены гильзы от патронов.
Известно, что в Центральной районной больнице в Броварах находятся двое пострадавших в результате перестрелки. Один из них, по словам источника, в тяжелом состоянии.
Как пишет ТСН, одного пострадавшего доставили в Броварскую больницу после 7:30 - у него пулей ранено легкое, а также сломано ребро. Мужчину срочно прооперировали. Второго участника событий госпитализировали после 8:00 утра - ему пулей раздробило кости правой голени, он находится в травматологическом отделении.
Позже в сети опубликовали видео стрельбы. На кадрах видно, что огонь велся из автоматического оружия. После нападавшие сели в легковые авто и поехали. Часть стрельцов сбежала через дворы.
В полиции области отметили, что были задержаны 11 человек. Также найден микроавтобус, на котором, вероятно, прибыли нападающие. Остальных участников перестрелки разыскивают, продолжаются следственные действия.
У задержанных изъяли автоматическое огнестрельное и травматическое оружие.
По информации УП, по состоянию на 11:30 правоохранители задержали уже 20 участников перестрелки в Броварах. Собеседник в МВД рассказал, что часть из тех, кто устроил нападение, местные жители, часть - из Винницкой области. Также полиция изъяла около десяти единиц оружия.
Также в Instagram пользователь news_brovary опубликовал фото, на которых показаны следы от пуль, которые попали в окна жилых квартир. На снимках видно, что они пробили насквозь стекло и раму окна. Информации о пострадавших жителей не поступало.
Реакция полиции
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым обсудил стрельбу в Броварах.
"Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. Также чтобы на уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой схватке", - отметил глава государства.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя стрельбу в Броварах, написал в Twitter, что это отголосок коррупции, который нужно "лечить".
"Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечение банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются", - отметил глава МВД.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook написал, что инцидент стал результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области.
"Каждый арестованный будет проверяться на причастность к совершению других преступлений. Маршруты должны распределяться законно и честно, а не под ковром и за взятки", - добавил он.
Позже Геращенко сообщил, что в Житомирской области патрульные полицейские задержали пятерых участников перестрелки в Броварах. Общее количество задержанных достигло уже 16-ти.