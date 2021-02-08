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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 8 » 12:56:32

Пьяный житомирянин во время семейного конфликта устроил стрельбу

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Пьяный житомирянин во время семейного конфликта устроил стрельбу

 Во время семейного конфликта в одной из квартир Житомира мужчина в состоянии опьянения выстрелил из карабина. На место происшествия прибыли полицейские роты особого назначения, изъяли оружие и задержали мужчину. Об этом "Журналу Житомира" сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Когда мы прибыли по указанному адресу, то вблизи подъезда нас ожидала женщина с дочкой. Обе были достаточно напуганы и подтвердили, что у мужчины есть оружие и они выбежали из квартиры, когда услышали выстрел", – рассказал один из полицейских роты полиции особого назначения ГУНП.


Получив разрешение женщины и ключи от дома, правоохранители поднялись на второй этаж и зашли в помещение. Мужчина находился на балконе, возле него - алкоголь и кальян. На вопрос полицейских ответил, что чистил оружие и случайно совершил выстрел вверх.

"Выяснилось, что 39-летний мужчина имеет разрешение на хранение и ношение карабина. Однако при этом нарушил установленные правила: среди прочего, в квартире не было оборудованного для хранения оружия и боеприпасов сейфа", – добавили в полиции.

Во время неотложного обыска из квартиры изъяли более 1,5 тысячи патронов калибра 7,62 и охотничий карабин. Владельца оружия доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств.

По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство. Все изъятое направлено на экспертное исследование.
Тэги: стрельба, конфликт, Житомир
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