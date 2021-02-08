Пьяный житомирянин во время семейного конфликта устроил стрельбу

"Когда мы прибыли по указанному адресу, то вблизи подъезда нас ожидала женщина с дочкой. Обе были достаточно напуганы и подтвердили, что у мужчины есть оружие и они выбежали из квартиры, когда услышали выстрел", – рассказал один из полицейских роты полиции особого назначения ГУНП.