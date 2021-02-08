Пьяный житомирянин во время семейного конфликта устроил стрельбу

Во время семейного конфликта в одной из квартир Житомира мужчина в состоянии опьянения выстрелил из карабина. На место происшествия прибыли полицейские роты особого назначения, изъяли оружие и задержали мужчину. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Когда мы прибыли по указанному адресу, то вблизи подъезда нас ожидала женщина с дочкой. Обе были достаточно напуганы и подтвердили, что у мужчины есть оружие и они выбежали из квартиры, когда услышали выстрел", – рассказал один из полицейских роты полиции особого назначения ГУНП.
Получив разрешение женщины и ключи от дома, правоохранители поднялись на второй этаж и зашли в помещение. Мужчина находился на балконе, возле него - алкоголь и кальян. На вопрос полицейских ответил, что чистил оружие и случайно совершил выстрел вверх.
"Выяснилось, что 39-летний мужчина имеет разрешение на хранение и ношение карабина. Однако при этом нарушил установленные правила: среди прочего, в квартире не было оборудованного для хранения оружия и боеприпасов сейфа"
, – добавили в полиции.
Во время неотложного обыска из квартиры изъяли более 1,5 тысячи патронов калибра 7,62 и охотничий карабин. Владельца оружия доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств.
По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство. Все изъятое направлено на экспертное исследование.