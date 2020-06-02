Вкладчики «пирамиды» B2B Jewelry не могут вернуть свои деньги и устроили протест: детали

B2B Jewelry называют себя бизнес-проектом, который приносит пассивный доход. Они доплачивают за покупку ювелирных украшений, отчисляют по 8% в неделю за покупку у них сертификата и призывают «жить в достатке».
Во время карантина магазины пришлось временно закрыть, но в конце мая они открылись. И у одного из них в Харькове собрались люди, которые представились вкладчиками проекта. Они требовали вернуть им деньги и сообщали о якобы замороженных выплатах. Детальнее в материале от MC.today
.
Что случилось
Вечером 28 мая в Харькове у ювелирного магазина собрались инвесторы и вкладчики B2B Jewelry. Они требовали закрыть магазин, сообщает Нацполиция
.
Как рассказывают пришедшие к ювелирному магазину, 29 мая руководство B2B Jewelry вызвало «охрану».
«Все поняли, что эта преступная схема может рухнуть, и вот подтянули ребят, так называемых спортсменов. Мы “пробили” их машины и установили, что это ребята из Винницы», — говорит активист.
В ходе конфликта пробили колеса в четырех автомобилях, припаркованных у магазина. В настоящее время их владельцы устанавливаются, однако в соцсетях говорят
, что это автомобили мужчин, прибывших из Винницы.
Позже магазин в Харькове опечатали правоохранители. 10 человек обратились в полицию — они говорят, что B2B Jewelry их обманули, сообщает «Суспільне Медіа
». Правоохранители открыли дело о мошенничестве.
После этого к магазину пришли якобы настоящие вкладчики проекта и начали говорить о том, что не нужно закрывать салон. В соцсетях их назвали «пиарщиками» B2B Jewelry.
«Надо открыть магазины и дать нам жить так, как мы жили. Мы все были очень довольны. Люди, которые жаловались, пришли перед самым карантином и не почувствовали этого достатка!»
— говорит одна из присутствующих
.
Что говорят в B2B Jewelry
В компании говорят, что работу проекта якобы пытаются остановить, и называют это рейдерским захватом.
«Мы уверены, что среди нападавших не было наших партнеров, так как участники проекта понимают и поддерживают работу В2В, а не пытаются уничтожить», — пишут на странице компании.
Позже на YouTube-канале B2B Jewelry появилось видео
, в котором говорят, что салон в Харькове заблокировали «титушки».
«У них простая цель — получить деньги. Прямо как во времена лихих 90-х, когда бизнесу приходилось платить криминалу за свою спокойную работу. Группа людей окружила магазин, запугивали, угрожали»
, — говорят в видео.
О людях, прибывших якобы охранять магазин, ничего не сказали.
«Сегодня Харьков работает в полную силу»
, — сообщил в видео представитель компании, хотя полиция опечатала салон.
Примечательно также то, что мужчина, который говорит от имени B2B Jewelry, не представился, а ранее фигурировал в рекламных роликах компании.
Что это за компания и как она работает
В марте 2020 года «Ліга.Фінанси
» выпустила большое расследование о компании B2B Jewelry. По данным Генпрокуратуры и налоговой, совладельцев B2B Jewelry подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывании наличных через фиктивный благотворительный фонд.
Как выяснили журналисты, юридического лица B2B Jewelry в Украине не существует. Это бренд, под которым работает сеть фирменных магазинов ювелирного завода «Шарм», расположенного в городе Ладыжин под Винницей.
Создатель компании — Николай Гонта. Он владеет вышеупомянутым ювелирным заводом.
В салонах клиентам доплачивают за покупки — кешбэк (частичный возврат средств — прим. ред.) составляет 104 % (то есть больше, чем цена самого ювелирного украшения). Кешбэк делят на 52 части и выплачивают в течение года. Как при этом зарабатывает компания — непонятно.
Также в компании продают сертификаты, которые якобы дают право в любой момент получить изделия из золота или серебра на номинал сертификата, который стартует от 1 тыс. грн. Этот сертификат работает как депозит: по нему клиент может получать 8 % ставку в неделю (или 416 % годовых).
Но, как рассказала LIGA.net один из менеджеров, это временный ход. Дальше B2B Jewelry в два раза снизит процент выплат – до 4 %, что соответствует «уровню реальной рентабельности компании».
Также после карантина в компании объявили об еще одной услуге — выплате 6 % в неделю от суммы ювелирного изделия, но при условии, что его «купили» за сертификат.
Это выглядит так: клиент приходит в магазин с ранее купленным сертификатом, обменивает его на ювелирное изделие и сверх еще получает 6 % от суммы покупки каждую неделю.
Еще один способ заработка в B2B Jewelry — сетевой маркетинг. Каждый клиент может привлечь в компанию знакомых, за это он получает бонусы с их покупок — от 8 до 19 %.
При этом Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила
, что B2B Jewelry имеет признаки финансовой пирамиды, и предостерегла от инвестирования в проект.
Шкода, але скоріше за все ці адепти Льоні Голубкова потім не будуть вимагати грошей у Гонти, а будуть стояти під Верховною Радою чи ще яким цікавим органом. Хоча знаєте? Так їм і треба.
PS.
А які круті в них печатки!
На круглій впадає в очі слово "COMMUNITU", а прямокутна — ніби результат з кабінету флюорографії.
Новая эпоха ЗЕ.
П.С. удивлен, как они не накопили деньги и не купили рекламу у не лоха, которому 42