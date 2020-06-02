Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 03.06.2020    06:27:24
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 2 » 18:03:07

Вкладчики «пирамиды» B2B Jewelry не могут вернуть свои деньги и устроили протест: детали

Вчера, 18:21:07 2227 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Вкладчики «пирамиды» B2B Jewelry не могут вернуть свои деньги и устроили протест: детали

 B2B Jewelry называют себя бизнес-проектом, который приносит пассивный доход. Они доплачивают за покупку ювелирных украшений, отчисляют по 8% в неделю за покупку у них сертификата и призывают «жить в достатке». 

Во время карантина магазины пришлось временно закрыть, но в конце мая они открылись. И у одного из них в Харькове собрались люди, которые представились вкладчиками проекта. Они требовали вернуть им деньги и сообщали о якобы замороженных выплатах. Детальнее в материале от MC.today.
 

Что случилось


Вечером 28 мая в Харькове у ювелирного магазина собрались инвесторы и вкладчики B2B Jewelry. Они требовали закрыть магазин, сообщает Нацполиция.

Как рассказывают пришедшие к ювелирному магазину, 29 мая руководство B2B Jewelry вызвало «охрану».
 

«Все поняли, что эта преступная схема может рухнуть, и вот подтянули ребят, так называемых спортсменов. Мы “пробили” их машины и установили, что это ребята из Винницы», — говорит активист.




В ходе конфликта пробили колеса в четырех автомобилях, припаркованных у магазина. В настоящее время их владельцы устанавливаются, однако в соцсетях говорят, что это автомобили мужчин, прибывших из Винницы.

Позже магазин в Харькове опечатали правоохранители. 10 человек обратились в полицию — они говорят, что B2B Jewelry их обманули, сообщает «Суспільне Медіа». Правоохранители открыли дело о мошенничестве. 



После этого к магазину пришли якобы настоящие вкладчики проекта и начали говорить о том, что не нужно закрывать салон. В соцсетях их назвали «пиарщиками» B2B Jewelry.

«Надо открыть магазины и дать нам жить так, как мы жили. Мы все были очень довольны. Люди, которые жаловались, пришли перед самым карантином и не почувствовали этого достатка!»говорит одна из присутствующих.
 

Что говорят в B2B Jewelry


В компании говорят, что работу проекта якобы пытаются остановить, и называют это рейдерским захватом.
 

«Мы уверены, что среди нападавших не было наших партнеров, так как участники проекта понимают и поддерживают работу В2В, а не пытаются уничтожить», — пишут на странице компании.


Позже на YouTube-канале B2B Jewelry появилось видео, в котором говорят, что салон в Харькове заблокировали «титушки». 

«У них простая цель — получить деньги. Прямо как во времена лихих 90-х, когда бизнесу приходилось платить криминалу за свою спокойную работу. Группа людей окружила магазин, запугивали, угрожали», — говорят в видео.

О людях, прибывших якобы охранять магазин, ничего не сказали.

«Сегодня Харьков работает в полную силу», — сообщил в видео представитель компании, хотя полиция опечатала салон.

Примечательно также то, что мужчина, который говорит от имени B2B Jewelry, не представился, а ранее фигурировал в рекламных роликах компании.
 

Что это за компания и как она работает


В марте 2020 года «Ліга.Фінанси» выпустила большое расследование о компании B2B Jewelry. По данным Генпрокуратуры и налоговой, совладельцев B2B Jewelry подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывании наличных через фиктивный благотворительный фонд.



Как выяснили журналисты, юридического лица B2B Jewelry в Украине не существует. Это бренд, под которым работает сеть фирменных магазинов ювелирного завода «Шарм», расположенного в городе Ладыжин под Винницей.

Создатель компании — Николай Гонта. Он владеет вышеупомянутым ювелирным заводом.

В салонах клиентам доплачивают за покупки — кешбэк (частичный возврат средств — прим. ред.) составляет 104 % (то есть больше, чем цена самого ювелирного украшения). Кешбэк делят на 52 части и выплачивают в течение года. Как при этом зарабатывает компания — непонятно.

Также в компании продают сертификаты, которые якобы дают право в любой момент получить изделия из золота или серебра на номинал сертификата, который стартует от 1 тыс. грн. Этот сертификат работает как депозит: по нему клиент может получать 8 % ставку в неделю (или 416 % годовых).



Но, как рассказала LIGA.net один из менеджеров, это временный ход. Дальше B2B Jewelry в два раза снизит процент выплат – до 4 %, что соответствует «уровню реальной рентабельности компании».

Также после карантина в компании объявили об еще одной услуге — выплате 6 % в неделю от суммы ювелирного изделия, но при условии, что его «купили» за сертификат.

Это выглядит так: клиент приходит в магазин с ранее купленным сертификатом, обменивает его на ювелирное изделие и сверх еще получает 6 % от суммы покупки каждую неделю.



Еще один способ заработка в B2B Jewelry — сетевой маркетинг. Каждый клиент может привлечь в компанию знакомых, за это он получает бонусы с их покупок — от 8 до 19 %.

При этом Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что B2B Jewelry имеет признаки финансовой пирамиды, и предостерегла от инвестирования в проект.
Тэги: пирамида, B2B
Комментариев: 5
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 20:49:28, Вчера [Материал]
+4

Без лоха и жизнь плоха)))
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 21:18:59, Вчера [Материал]
+2

логично подумать: кто будет просто так отдавть свои деньги? конечно это лохотрон, только неизвестно когда он лопнет сегодня вечером или уже
Живу_на_Восточной
3 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 21:46:04, Вчера [Материал]
+1

Навіть не так важливо, хто там приходив і проплачений тей захід чи ні. Важливо, що цією подією тій конторі вчергове надали піару. Здавалося, через відеорозслідування Бігуса мало дійти навіть до тих хто не вміє читати, але ця ладижинська диво-компанія лиш набирає обертів.

Шкода, але скоріше за все ці адепти Льоні Голубкова потім не будуть вимагати грошей у Гонти, а будуть стояти під Верховною Радою чи ще яким цікавим органом. Хоча знаєте? Так їм і треба.

PS.
А які круті в них печатки!
На круглій впадає в очі слово "COMMUNITU", а прямокутна — ніби результат з кабінету флюорографії.
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:06:41, Вчера [Материал]
+2

"Лёни Голубковы" ще не перевелись :)
dakar
5 Инспектор Кранник (dakar)   • 00:09:19, Сегодня [Материал]
+1

Налоговая и прочие органы могут по полгода мутузить честное предприятие. А вот на подобный лохотрон ей по барабану.
Новая эпоха ЗЕ.
П.С. удивлен, как они не накопили деньги и не купили рекламу у не лоха, которому 42
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus