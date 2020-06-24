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Маленькая девочка выпала из окна квартиры на 9 этаже: не выдержала москитная сетка

Сегодня, 10:23:49 1116 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Маленькая девочка выпала из окна квартиры на 9 этаже: не выдержала москитная сетка

 В городе Малин из окна 9-го этажа выпала 3-летняя девочка, сейчас ребенок находится в больнице. Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, инцидент произошел вечером 23 июня

Предварительно установлено, что в момент происшествия в квартире находились родители ребенка и старшая сестра.
 

"Дети играли в комнате, а папа с мамой были на кухне. В какой-то из моментов девочка оказалась на подоконнике и оперлась на москитную сетку в открытом окне, в результате чего выпала", - говорят в полиции.


Ребенка в бессознательном состоянии срочно госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Ей проведено оперативное вмешательство.

Сейчас медики продолжают бороться за жизнь девочки.
Тэги: ребенок, Малин, выпал из окна
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