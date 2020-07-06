С кондиционером и USB-зарядками: новые троллейбусы начали курсировать по Житомиру. ФОТО

Новые троллейбусы белорусского производителя БКМ сегодня, 6 июля, начали курсировать по Житомиру. Новые единицы транспорта обслуживают житомирян на маршрутах №2 и №3.
Как рассказали «Журналу Житомира
» в горсовете, завтра новые троллейбусы запустят также на маршруты №1-А и №1-Б.
«Троллейбус бесшумный, удобный для пассажиров и водителя. Система кондиционирования есть не только в салоне троллейбуса, но и в кабине водителя», - делится своими впечатлениями от вождения новым троллейбусом водитель Сергей.
Среди преимуществ нового подвижного состава также отмечена комфортность и безопасность для пассажиров, экономичность и удобство для маломобильных групп населения.
Как сообщалось ранее, новый подвижной состав оснащен рядом современных функций, в частности, имеет пандус, автономный ход на случай объезда аварийных участков, зарядки USB для гаджетов, электронную информационную систему, кондиционирование и прочее.
Троллейбусы приобретены за кредитные средства ЕБРР. Первые 5 единиц транспорта приехали в Житомир в конце июня. До конца года ожидают еще 45 троллейбусов
. Стоимость каждого составляет 190 000 евро.