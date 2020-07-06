Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 07.07.2020    06:28:58
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 6 » 16:53:02

С кондиционером и USB-зарядками: новые троллейбусы начали курсировать по Житомиру. ФОТО

Вчера, 17:09:02 1735 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
С кондиционером и USB-зарядками: новые троллейбусы начали курсировать по Житомиру. ФОТО

 Новые троллейбусы белорусского производителя БКМ сегодня, 6 июля, начали курсировать по Житомиру. Новые единицы транспорта обслуживают житомирян на маршрутах №2 и №3.

Как рассказали «Журналу Житомира» в горсовете, завтра новые троллейбусы запустят также на маршруты №1-А и №1-Б.
 

«Троллейбус бесшумный, удобный для пассажиров и водителя. Система кондиционирования есть не только в салоне троллейбуса, но и в кабине водителя», - делится своими впечатлениями от вождения новым троллейбусом водитель Сергей.




Среди преимуществ нового подвижного состава также отмечена комфортность и безопасность для пассажиров, экономичность и удобство для маломобильных групп населения.

Как сообщалось ранее, новый подвижной состав оснащен рядом современных функций, в частности, имеет пандус, автономный ход на случай объезда аварийных участков, зарядки USB для гаджетов, электронную информационную систему, кондиционирование и прочее.

Троллейбусы приобретены за кредитные средства ЕБРР. Первые 5 единиц транспорта приехали в Житомир в конце июня. До конца года ожидают еще 45 троллейбусов. Стоимость каждого составляет 190 000 евро.

 




Тэги: Житомир, троллейбусы
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus