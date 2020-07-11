В Житомир придет затяжное похолодание: синоптики назвали сроки

Погода в Украине резко изменится с приходом похолодания, которое затянется на целую неделю. И если для юго-востока снижение температуры принесет комфортные +25, то Север и Запад померзнут в средине июля с +20 и ниже. Такие данные предоставили синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo.



Согласно прогнозу Укргидрометцентра, порция холодного воздуха ворвется в страну с Запада уже в воскресенье, 12 июля, с +16+18 градусов, а Юг и Восток в это время будут изнывать от жары +32+34. А с понедельника похолодание "прорвется" вглубь страны.



Погода в Житомире 11 и 12 июля

Сегодня же, 11 июля, по всей территории будет довольно жарко (+27+32). На Западе - грозы, дожди, усиление ветра, остальные территории без осадков.



В воскресенье, 12 июля, резко снизится температура на Западе (+16+19), там будут грозы, шквалы (зацепит и Житомир с Винницей). Мощный ливень синоптики обещают Волыни и Закарпатью. На остальных территориях все еще жарко и сухо, а на Юге пекло даже усилится до +34 градусов.

Погода в Житомире 13-15 июля

В понедельник, 13 июля, на Западе мелкий дождь, остальные территории - грозы и дожди. На Западе +16+19, а ночью и вовсе до +9 градусов. На Севере и в Центре температура снизится до +22+25 (ночью +13+16). Юго-восток все еще удержится в жаре +27+32 (ночью +17+20, а в Крыму до +22).

14 июля в юго-восточных областях станет прохладнее (+23+27), а температура на остальной территории +19+24. Дожди и пасмурно почти повсюду, кроме Одессы, Николаева, Херсона, Крыма. Ужгорода и Черновцов.

А вот эпицентр лета, 15 июля, станет довольно комфортным, хоть и прохладным. Ожидается умеренно теплая солнечная погода без осадков и ветра. Будет +19+23 на Западе и в Сумской области, +21+25 Север и Центр, +23+27 Юг и Восток.





Согласно же прогнозу синоптиков Gismeteo похолодание в Житомире продлится к концу следующей недели. Но в субботу-воскресенье 18-19 июля столбики термометров снова пойдут вверх.





Прогноз погоди на 10 днів для Житомира (скрін: gismeteo.ua)