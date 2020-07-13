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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 13 » 16:40:02

«Человек успех»: в Житомире мужчина захватил часть двора под парковку для евробляхи. ВИДЕО

Вчера, 16:40:40 4351 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Человек успех»: в Житомире мужчина захватил часть двора под парковку для евробляхи. ВИДЕО

 В Житомире во дворе многоквартирного дома по ул. Лятошинского мужчина захватил придомовую территорию. Участок земли он оградил забором с колючей проволокой и повесил замок - так он устроил парковку под "евробляху".

Об этом сообщила житомирянка Екатерина Талько, передает "Перший Житомирський".
 

"Назовем его "человек-успех". Он купил себе 10-летнюю евробляху, решил, что такую ​​серьезную элитную машину негоже оставлять во дворе, в гараже или на платной парковке. И он решил сделать себе парковку во дворе", - говорит женщина.


Мужчина за два дня привез щебень, поставил забор с колючей проволокой, повесил замок и установил камеры видеонаблюдения.

Хенд-мейд парковка без разрешений обустроена на общей придомовой территории, под которой проходят сети теплоснабжения. Ограждение нарушает нормы пожарной безопасности, - уверена житомирянка.

Жители соседних домов тоже недовольны - камеры видеонаблюдения снимают их окна.

Тэги: евробляха, парковка, Житомир
Комментариев: 9
priatel
1 Андрей (priatel)   • 17:09:10, Вчера [Материал]
+8

Человек-успех))Улыбнуло...Начало недели вы мне сделали!!!Огромное спасибо)))
А он не боится,что сверху что-то прилетит на его "ласточку"?Не до конца продумал,а шел к УСПЕХУ - человек.
Dimm
6 Димм (Dimm)   • 19:57:31, Вчера [Материал]
+4

Например, может обвалиться царь-балкон, который находится выше. Наверное царь-балкон тоже его.
viking62
2 viking (viking62)   • 17:16:29, Вчера [Материал]
+7

А мне интересно, откуда они такие берутся?
RaID
3 Сергій (RaID)   • 18:07:38, Вчера [Материал]
+7

Та у нас пів міста такі, просто ступінь різна і проявляється це у різних сферах.
Alex_zxc
5 Aleksandr (Alex_zxc)   • 19:45:54, Вчера [Материал]
0

Ну как откуда... Страна ждет героев, 3.14зда рожает дураков...
ZVEZDA
7 Житомирянин (ZVEZDA)   • 20:17:57, Вчера [Материал]
+5

Це наші доморощені рагулі!
RaID
4 Сергій (RaID)   • 18:15:13, Вчера [Материал]
0

А якщо б у нього була не евробляха, то сенс змінився б? Ні, тоді це абсолютно непотрібна інформація, але автор її виніс аж у заголовок... Більше срача розвести?
ZVEZDA
8 Житомирянин (ZVEZDA)   • 20:19:08, Вчера [Материал]
+3

"Человек-успех" Ха-ха! Человек - рагуль!
vovik-zt
9 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:16:03, Вчера [Материал]
0

"Наглость второе счастье!" - так багато хто робить і живе. До того ж живе гарно, і не боячись усілякої там кармичи гніва люського, бо той гнів у 95% матеріально не реалізується, а помрає у розмовах біля під'їзду чи ФБ всяких.
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