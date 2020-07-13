«Человек успех»: в Житомире мужчина захватил часть двора под парковку для евробляхи. ВИДЕО

В Житомире во дворе многоквартирного дома по ул. Лятошинского мужчина захватил придомовую территорию. Участок земли он оградил забором с колючей проволокой и повесил замок - так он устроил парковку под "евробляху".
Об этом сообщила житомирянка Екатерина Талько, передает "Перший Житомирський
".
"Назовем его "человек-успех". Он купил себе 10-летнюю евробляху, решил, что такую серьезную элитную машину негоже оставлять во дворе, в гараже или на платной парковке. И он решил сделать себе парковку во дворе", - говорит женщина.
Мужчина за два дня привез щебень, поставил забор с колючей проволокой, повесил замок и установил камеры видеонаблюдения.
Хенд-мейд парковка без разрешений обустроена на общей придомовой территории, под которой проходят сети теплоснабжения. Ограждение нарушает нормы пожарной безопасности, - уверена житомирянка.
Жители соседних домов тоже недовольны - камеры видеонаблюдения снимают их окна.
А он не боится,что сверху что-то прилетит на его "ласточку"?Не до конца продумал,а шел к УСПЕХУ - человек.