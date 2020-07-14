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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 14 » 11:53:48

Фигуры высшего пилотажа и выставка самолетов. Житомир готовится к фестивалю KOROLЕV AVIA FEST

Сегодня, 12:21:48 1390 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фигуры высшего пилотажа и выставка самолетов. Житомир готовится к фестивалю KOROLЕV AVIA FEST

 В Житомире в конце лета планируют провести масштабный и зрелищный фестиваль KOROLЕV AVIA FEST. Событие анонсировали в Житомирской облгосадминистрации.

По предварительной информации, на KOROLЕV AVIA FEST пройдет авиашоу сборной Украины по высшему пилотажу и шоу военной авиации.

Гостей праздника будут развлекать театрализованные представления, выступления групп и военного оркестра.

Также во время фестиваля состоится выставка малой авиации, интересных экспонатов музея космонавтики имени Королёва и Житомирского военного института.

Точные даты проведения и программа фестиваля станут известны позже.
Тэги: авиашоу, фестиваль, Житомир
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