Фигуры высшего пилотажа и выставка самолетов. Житомир готовится к фестивалю KOROLЕV AVIA FEST

В Житомире в конце лета планируют провести масштабный и зрелищный фестиваль KOROLЕV AVIA FEST. Событие анонсировали в Житомирской облгосадминистрации.
По предварительной информации, на KOROLЕV AVIA FEST пройдет авиашоу сборной Украины по высшему пилотажу и шоу военной авиации.
Гостей праздника будут развлекать театрализованные представления, выступления групп и военного оркестра.
Также во время фестиваля состоится выставка малой авиации, интересных экспонатов музея космонавтики имени Королёва и Житомирского военного института.
Точные даты проведения и программа фестиваля станут известны позже.