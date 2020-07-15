Исполком не утвердил новую автобусную сеть Житомира: вопрос сняли с рассмотрения

Исполнительный комитет Житомирского горсовета не стал рассматривать проект решения об утверждении новой городской автобусной сети Житомира.
Как стало известно "Журнал Житомира
", вопрос сняли с рассмотрения горисполкома 15 июля из-за несогласования организации пригородных перевозок с ОГА
.
Накануне заседания исполкома 14 июля бывший заместитель мэра по вопросам транспорта Дмитрий Ткачук сообщил, что депутаты на слушаниях не поддержали проект новой автобусной сети.
"Депутаты почти единогласно поддержали позицию о поверхностностых изменениях и недоработке представленного решения, а также о неуместности его принятия на заседании исполкома"
, - написал в соцсети Ткачук
.
Напомним, на сайте городского совета опубликовали проект новой автобусной сети Житомира
. Планировалось, что в сеть войдут 25 маршрутов.