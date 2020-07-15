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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 15 » 11:02:02

Исполком не утвердил новую автобусную сеть Житомира: вопрос сняли с рассмотрения

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Исполком не утвердил новую автобусную сеть Житомира: вопрос сняли с рассмотрения

 Исполнительный комитет Житомирского горсовета не стал рассматривать проект решения об утверждении новой городской автобусной сети Житомира.

Как стало известно "Журнал Житомира", вопрос сняли с рассмотрения горисполкома 15 июля из-за несогласования организации пригородных перевозок с ОГА.

Накануне заседания исполкома 14 июля бывший заместитель мэра по вопросам транспорта Дмитрий Ткачук сообщил, что депутаты на слушаниях не поддержали проект новой автобусной сети.

"Депутаты почти единогласно поддержали позицию о поверхностностых изменениях и недоработке представленного решения, а также о неуместности его принятия на заседании исполкома", - написал в соцсети Ткачук.

Напомним, на сайте городского совета опубликовали проект новой автобусной сети Житомира. Планировалось, что в сеть войдут 25 маршрутов.
Тэги: маршрутки, Житомир, исполком
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