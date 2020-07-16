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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 16 » 11:01:45

В Житомире в ДТП погиб молодой мотоциклист, пассажир в больнице. ФОТО

Сегодня, 11:01:32 4479 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в ДТП погиб молодой мотоциклист, пассажир в больнице. ФОТО

 В Житомире на улице Новосеверной произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

Как сообщают в соцсетях, ДТП произошло 16 июля около 8:30.

Известно, что водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Пассажира госпитализировали в больницу.

"Столкновение мотоцикла "Ямаха" и автомобиля "Форд" произошло около 8:20. По предварительной информации, водитель двухколесника выехал на полосу встречного движения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства", - комментируют в полиции.






Фото из соцсетей








Фото Житомир инфо
Тэги: Житомир, мотоцикл, дтп
Комментариев: 2
FED8
1 FED8 (FED8)   • 15:26:58, Сегодня [Материал]
0

Эх молодой парень , жить и жить . Только непонятно почему ФОРД так далеко от тротуара - почти на встречной . Резал поворот
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:42:25, Сегодня [Материал]
0

Разметки нет, каждый себе мысленно рисует полосу, как ему вздумается.
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