В Житомире в ДТП погиб молодой мотоциклист, пассажир в больнице. ФОТО

В Житомире на улице Новосеверной произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
Как сообщают в соцсетях, ДТП произошло 16 июля около 8:30.
Известно, что водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Пассажира госпитализировали в больницу.
"Столкновение мотоцикла "Ямаха" и автомобиля "Форд" произошло около 8:20. По предварительной информации, водитель двухколесника выехал на полосу встречного движения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства", - комментируют в полиции.