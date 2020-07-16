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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 16 » 12:05:59

Новый фонтан в центре Житомира постоянно отключен: автор проекта обвинила строителей в некачественной реализации

Сегодня, 12:41:31 1159 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новый фонтан в центре Житомира постоянно отключен: автор проекта обвинила строителей в некачественной реализации

 В центре Житомира в сквере на углу Небесной сотни и Лятошинского недавно открыли новый фонтан "Лотос". Он был создан в рамках проекта "Бюджета участия", который победил в 2018 году на общегородском голосовании.

Несмотря на то, что "сезон" фонтанов уже давно открыт, "Лотос" редко можно застать работающим. Как оказалось, фонтан не работает из-за некачественной реализации. Об этом в соцсети заявила автор проекта Алиса Скворцова.

По ее словам, фонтан неоднократно запускали, но в течение двух дней он переставал работать. В последствии выяснилось, что в нем отсутствует клапан, который необходим для полноценной работы.
 

"Я начала интересоваться, а почему все же фонтан не работает. Рабочие, которые выполняли техническую часть постоянно утверждали, что просто забивается фильтр. Но я пошла дальше, связавшись с разработчиком технической части фонтана, находящегося в колодце. И он мне ответил, что видимо не срабатывает клапан подвода и отвода воды, который указан на чертеже, таким образом вода не поступает в случае ее недостатка в бочке. А мы знаем, что дети любят плескаться в фонтане и голуби пить воду, а еще она имеет свойство испаряться. Далее я спросила у работника "Прогрессбуда", который устанавливал все в колодце, есть ли тот клапан, и он сказал, что его нет", - рассказала житомирянка.




Алиса Скворцова сообщила об этом заказчику работ Управлению капитального строительства городского совета и технадзору, однако по ее словам, ремонтировать фонтан там не спешат.

"Позвонила господину Парфенюку, из которого я год вытаскивала каждый шаг. (На самом деле сделать то все возможно максимум за неделю). Парфенюк сказал, что они сделали как проще, что в проекте так мудрено все и бредово, как всегда обматерил меня с головы до пят, послал меня и бросил трубку. Прошла неделя и снова тишина", - добавила женщина.

Напомним, новый фонтан обошелся бюджету города в 381,9 тыс. грн.
Тэги: Житомир, фонтан
Комментариев: 3
Читатель
1 Дмитрий (Читатель)   • 12:58:33, Сегодня [Материал]
+4

Если с/из Парфенюка целый год "вытаскивать каждый шаг", то их, шагов, уже просто не осталось в наличии. "Как всегда обматерил меня с головы до пят, послал меня и бросил трубку". Печально и противно, что такие "руководители" еще сегодня востребованы.
yahimsol
2 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 13:10:31, Сегодня [Материал]
+1

Мда печаль если такой простенький проект не могут реализовать по человечески. Парфенюк уволься и не смеши людей
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:14:46, Сегодня [Материал]
+2

Парфенюк - типовий червоний дирехтор. Країна 30 років стогне від таких "господарників".
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