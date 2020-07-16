Новый фонтан в центре Житомира постоянно отключен: автор проекта обвинила строителей в некачественной реализации

В центре Житомира в сквере на углу Небесной сотни и Лятошинского недавно открыли новый фонтан "Лотос". Он был создан в рамках проекта "Бюджета участия", который победил в 2018 году на общегородском голосовании.
Несмотря на то, что "сезон" фонтанов уже давно открыт, "Лотос" редко можно застать работающим. Как оказалось, фонтан не работает из-за некачественной реализации. Об этом в соцсети заявила автор проекта Алиса Скворцова
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По ее словам, фонтан неоднократно запускали, но в течение двух дней он переставал работать. В последствии выяснилось, что в нем отсутствует клапан, который необходим для полноценной работы.
"Я начала интересоваться, а почему все же фонтан не работает. Рабочие, которые выполняли техническую часть постоянно утверждали, что просто забивается фильтр. Но я пошла дальше, связавшись с разработчиком технической части фонтана, находящегося в колодце. И он мне ответил, что видимо не срабатывает клапан подвода и отвода воды, который указан на чертеже, таким образом вода не поступает в случае ее недостатка в бочке. А мы знаем, что дети любят плескаться в фонтане и голуби пить воду, а еще она имеет свойство испаряться. Далее я спросила у работника "Прогрессбуда", который устанавливал все в колодце, есть ли тот клапан, и он сказал, что его нет", - рассказала житомирянка.
Алиса Скворцова сообщила об этом заказчику работ Управлению капитального строительства городского совета и технадзору, однако по ее словам, ремонтировать фонтан там не спешат.
"Позвонила господину Парфенюку, из которого я год вытаскивала каждый шаг. (На самом деле сделать то все возможно максимум за неделю). Парфенюк сказал, что они сделали как проще, что в проекте так мудрено все и бредово, как всегда обматерил меня с головы до пят, послал меня и бросил трубку. Прошла неделя и снова тишина"
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Напомним, новый фонтан обошелся бюджету города в 381,9 тыс. грн.