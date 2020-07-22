СБУ обнаружила в Житомирской области карьер, где незаконно добывали гранит. ФОТО

В Коростенском районе Житомирской области в промышленных масштабах незаконно добывали гранит. Работы проводили под видом ликвидации аварийных ситуаций в карьере. Об этом информирует Служба безопасности Украины.
"По предварительным данным следствия, представители щебеночного карьера наладили нелегальную добычу ископаемых на протяжении временного приостановления предприятию специального разрешения на пользование недрами. При этом коммерсанты проводили буровзрывные и добывающие работы под видом якобы возникновения аварийных ситуаций, а также преодоления их последствий"
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Отмечается, что для сокрытия противоправной деятельности, в том числе объемов добычи, дельцы уничтожали отчетную документацию и изготавливали новые сведения с недостоверными данными.
Нелегально добытые ископаемые продавали местным предпринимателям. По предварительной информации, "прибыль" участников схемы составила ориентировочно 12,5 млн гривен.
"Во время обысков в офисных и производственных помещениях специализированного карьера, а также в офисе компании-поставщика буровзрывных работ, правоохранители обнаружили документы с доказательствами проведения сделок. Устанавливаются убытки, нанесенные государству", - добавляет СБУ.
всегда их только ловят а дальше как-то разруливается все)
и потом снова статья- незаконный карьер (читай лес, озеро, стройка, вырубка парковой зоны и тд..) но все незаконно) половили и по новой)