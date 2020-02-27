Служба безопасности Украины сообщает о блокировании на Житомирщине незаконной добычи более 500 000 кубических метров гранита. Добыча, в частности, проводилась с применением взрывоопасных технических средств.
По версии следствия, аферу в течение 2017-18 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала «Центр управления промышленностью» ПАО «Укрзализныця».
«Чиновники, на которых возложен контроль за выполнением установленных правил использования недр, организовали незаконную добычу гранита на территории карьера общества. Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники сделки добывали полезные ископаемые общегосударственного значения на территории площадью 60 гектаров. Гранит они реализовывали частным структурам», - информирует пресс-центр СБУ.
Установлено, что своими действиями они нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 миллиарда гривен.
«Во время досудебного расследования собрано доказательные материалы и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, бывшему руководителю производственного подразделения филиала «Центр управления промышленностью» ПАО «Укрзализныця». Продолжаются следственные действия»
, - резюмировали в СБУ.
В карьере на Житомирщине незаконно добывали гранит: СБУ оценивает ущерб в 1,3 миллиарда
Посадили в СИЗО или только "сообщено", чтобы свалить за кордон успел?
Понимаю, что вопрос риторический. И ответ на него однозначный: НЕТ!