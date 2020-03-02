«Заявление выглядит неуместным»: УЗ прокомментировала информацию СБУ о незаконном карьере на Житомирщине

«Заявление Службы безопасности Украины о разоблачении незаконной добычи гранита на территории карьера АО «Укрзализныця» на днях выглядит несколько неуместной. Ведь досудебное расследование по данным фактам ведется с июля 2018 года. К тому же, с мая 2019 года ПП «Пенизевицкий карьер» было возобновлено действие спецразрешения на пользование недрами с продлением срока до 23 октября 2038 года», - говорится в сообщении компании.