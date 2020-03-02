СБУ в конце февраля сообщила о блокировании на Житомирщине незаконной добычи более 500 тысяч кубических метров гранита. По версии следствия, аферу в течение 2017-18 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала АО «Укрзализныця»
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В «Укрзализныце»
отреагировали на заявление и сообщили, что разоблачение незаконной добычи гранита на территории карьера компании выглядит несколько неуместной, ведь расследование по данным фактам ведется с июля 2018 года.
«Заявление Службы безопасности Украины о разоблачении незаконной добычи гранита на территории карьера АО «Укрзализныця» на днях выглядит несколько неуместной. Ведь досудебное расследование по данным фактам ведется с июля 2018 года. К тому же, с мая 2019 года ПП «Пенизевицкий карьер» было возобновлено действие спецразрешения на пользование недрами с продлением срока до 23 октября 2038 года», - говорится в сообщении компании.
Также отмечается, что «Укрзализныця» всячески способствует правоохранителям в осуществлении следственных действий, предоставляет запрашиваемые следователями документы и информацию. В начале 2019 года была проведена внутренняя проверка соблюдения требований разрешительной документации на добычу полезных ископаемых. По ее результатам были уволены должностные лица, допустившие нарушения контроля за пользованием недрами.
Поскольку досудебное расследование еще не завершено и решение суда по делу не принято, компания считает публичные заявления СБУ о нанесении ущерба окружающей среде и противоправной деятельности должностных лиц преждевременными.
«Заявление выглядит неуместным»: УЗ прокомментировала информацию СБУ о незаконном карьере на Житомирщине
Поскольку досудебное расследование еще не завершено и решение суда по делу не принято, компания считает публичные заявления СБУ о нанесении ущерба окружающей среде и противоправной деятельности должностных лиц преждевременными.