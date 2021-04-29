Организовал незаконную добычу песка: экс-депутату Житомирского горсовета объявили подозрение

"Организовал незаконный бизнес бывший депутат Житомирского городского совета. Он создал несколько подконтрольных коммерческих структур. Под видом работ по разработке водоема, без разрешительных документов, коммерческая структура экс-депутата начала разработку недр и масштабную добычу полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения. На десяти участках общей площадью более 9 гектаров дельцы намывали породу промышленным методом с помощью спецтехники: земельного снаряда и экскаваторов", - информирует СБУ.