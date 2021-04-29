Организовал незаконную добычу песка: экс-депутату Житомирского горсовета объявили подозрение

Служба безопасности Украины заявляет, что бывший депутат Житомирского городского совета организовал незаконную добычу песка. Добыча проводилась на территории села Стрижевка Коростышевской объединенной территориальной громады.
По данным досудебного следствия, только с января по октябрь прошлого года незаконно добыто более 52,3 тыс. куб. м. песка, вследствие чего нанесен ущерб государственным интересам на сумму 42,4 млн грн.
"Организовал незаконный бизнес бывший депутат Житомирского городского совета. Он создал несколько подконтрольных коммерческих структур. Под видом работ по разработке водоема, без разрешительных документов, коммерческая структура экс-депутата начала разработку недр и масштабную добычу полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения. На десяти участках общей площадью более 9 гектаров дельцы намывали породу промышленным методом с помощью спецтехники: земельного снаряда и экскаваторов", - информирует СБУ.
По информации ведомства, незаконно добытую смесь за наличные реализовывали физическим лицам и коммерческим структурам Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей по рыночным ценам в обход налогового законодательства.
"Каждую ночь из незаконного карьера грузовики вывозили в среднем 600-800 тонн песка", - добавляет Служба безопасности Украины.
Кроме того, по оценкам Государственной экологической инспекции, земельный участок претерпел необратимые изменения. Сейчас он является непригодным к использованию по целевому назначению и восстановлению не подлежит.
По месту жительства и регистрации организаторов незаконной добычи песка, по месту регистрации причастных к противоправной деятельности предприятий, и в местах незаконной добычи проведены санкционированные обыски. Во время обысков обнаружены и изъяты документы (товарно-транспортные накладные, договоры и т.д.), печати предприятий, компьютерная техника.
Фото: СБУ
Трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 2 ст. 239-1 (незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель) и ч.1 ст. 254 (безхозяйственное использования земель) Уголовного кодекса Украины.