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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 21 » 10:58:22

СБУ сообщила детали о карьере под Житомиром, где годами незаконно добывали песок

Сегодня, 11:26:22 1063 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ сообщила детали о карьере под Житомиром, где годами незаконно добывали песок

 В Коростышевском районе Житомирской области на днях правоохранители обнаружили карьер, где велась незаконная добыча песка. По информации СБУ, за время его работы злоумышленники успели добыть 25,5 тыс. кубических метров песка.
 

"Досудебным следствием установлено, что весной 2015 года Житомирский областной совет передал почти 40 гектаров земель госпредприятия "Коростышевский гослесхоз АПК" в пользование местному добывающему предприятию. Поскольку коммерческая структура начала разработку недр с грубым нарушением процедуры оформления разрешительных документов, то областная прокуратура обжаловала решение облсовета. Высший административный суд Украины в начале 2016 года удовлетворил ходатайство и вернул участок в собственность коммунальному агролесохозяйственному предприятию "Житомироблагролес". Несмотря на запрет, добывающая компания продолжила незаконную разработку недр", - сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.


С применением тяжелой экскаваторной техники дельцы сняли почвенный покров на участке более полгектара и обустроили стихийный карьер глубиной 3 метра. Экспертизы показали, что за это время злоумышленники успели незаконно добыть 25,5 тысячи кубических метров песка, в результате чего государству причинен ущерб на более чем 13,5 млн гривен.

Кроме того экологи подтвердили, что земельный участок получил необратимый ущерб и не подлежит восстановлению.

В рамках открытых уголовных производств директору добывающего предприятия сообщено о подозрении. Сейчас планируется его объявление в розыск, поскольку, по данным следствия, для избежание ответственности перед законом он получил российское гражданство и теперь скрывается во временно аннексированном Крыму.
Тэги: добыча, Житомирщина, Песок, СБУ, карьер
Комментариев: 5
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 11:39:16, Сегодня [Материал]
+3

"Высший административный суд Украины в начале 2016 года удовлетворил ходатайство и вернул участок в собственность коммунальному агролесохозяйственному предприятию "Житомироблагролес"

Ска, 4 года никто не знал, что там незаконно песок добывают?
SkyNet
2 Дмитрий (SkyNet)   • 12:49:39, Сегодня [Материал]
+1

Украина - страна возможностей.
babay
3 Вася (babay)   • 12:53:30, Сегодня [Материал]
+3

СБУ сама "крышует."(лес,песок,гранит,янтарь)..когда надо сама обилечивает,когда надо сама сдает...
telefon
4 джавахарлал нюру (telefon)   • 13:50:53, Сегодня [Материал]
0

Кстати, о птичках!
Какой-то родич Рыжука (кажется, сын) воровал песок под видом очистки русла Тетерева и продавал его в огромных количествах.
Интересно, где сейчас этот "ассенизатор", Ему это воровство сошло с рук? И кстати, где Рыжук? Неужели, в своём домике", в Каменке?
predi
5 predi (predi)   • 17:44:24, Сегодня [Материал]
0

Смішно читати це все.
Потрібно шукати не тільки і не стільки директора, як тих, хто кришував весь цей час злочинного добування піску. І спитати в першу чергу з них.
Бо без згоди властьімущих він не пропрацював би і декілька днів.
Але є ще більша проблема-це кришування несанкційного і неоподаткового добутку граніту де поза межі державного бюджету, в злочинних схемах, розкрадаються неймовірно великі суми.
Ось туди, в першу чергу, потрібно направити сили правоохоронної системи.
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