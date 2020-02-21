СБУ сообщила детали о карьере под Житомиром, где годами незаконно добывали песок

В Коростышевском районе Житомирской области на днях правоохранители обнаружили карьер, где велась незаконная добыча песка. По информации СБУ, за время его работы злоумышленники успели добыть 25,5 тыс. кубических метров песка
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"Досудебным следствием установлено, что весной 2015 года Житомирский областной совет передал почти 40 гектаров земель госпредприятия "Коростышевский гослесхоз АПК" в пользование местному добывающему предприятию. Поскольку коммерческая структура начала разработку недр с грубым нарушением процедуры оформления разрешительных документов, то областная прокуратура обжаловала решение облсовета. Высший административный суд Украины в начале 2016 года удовлетворил ходатайство и вернул участок в собственность коммунальному агролесохозяйственному предприятию "Житомироблагролес". Несмотря на запрет, добывающая компания продолжила незаконную разработку недр", - сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
С применением тяжелой экскаваторной техники дельцы сняли почвенный покров на участке более полгектара и обустроили стихийный карьер глубиной 3 метра. Экспертизы показали, что за это время злоумышленники успели незаконно добыть 25,5 тысячи кубических метров песка, в результате чего государству причинен ущерб на более чем 13,5 млн гривен.
Кроме того экологи подтвердили, что земельный участок получил необратимый ущерб и не подлежит восстановлению.
В рамках открытых уголовных производств директору добывающего предприятия сообщено о подозрении. Сейчас планируется его объявление в розыск, поскольку, по данным следствия, для избежание ответственности перед законом он получил российское гражданство и теперь скрывается во временно аннексированном Крыму.
Ска, 4 года никто не знал, что там незаконно песок добывают?
Какой-то родич Рыжука (кажется, сын) воровал песок под видом очистки русла Тетерева и продавал его в огромных количествах.
Интересно, где сейчас этот "ассенизатор", Ему это воровство сошло с рук? И кстати, где Рыжук? Неужели, в своём домике", в Каменке?
Потрібно шукати не тільки і не стільки директора, як тих, хто кришував весь цей час злочинного добування піску. І спитати в першу чергу з них.
Бо без згоди властьімущих він не пропрацював би і декілька днів.
Але є ще більша проблема-це кришування несанкційного і неоподаткового добутку граніту де поза межі державного бюджету, в злочинних схемах, розкрадаються неймовірно великі суми.
Ось туди, в першу чергу, потрібно направити сили правоохоронної системи.