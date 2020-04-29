Служба безопасности Украины разоблачила в Житомирской области незаконную разработку недр, которая нанесла государству сотни миллионов убытков. Спецслужба подозревает в организации незаконного бизнеса бывшего депутата Житомирского городского совета и директора местной частной коммерческой структуры.
"Они начали разработку недр и добычу песчаной смеси на земельных участках, расположенных за пределами Стрижевского сельского совета Коростышевского района. Противоправная деятельность проводилась под видом выполнения работ в рамках договора строительного подряда на создание водоема для рыбохозяйственных нужд"
, - информирует пресгрупа УСБ Украины в Житомирской области.
По информации СБУ, злоумышленники самовольно сняли почвенный покров на пяти земельных участках площадью 9,3 гектара. Затем они начали добычу песка без разрешительных документов с помощью тяжелой экскаваторной техники.
"Незаконно добытую песчаную смесь фирма за наличные реализовывала физическим лицам и коммерческим структурам Житомира и Коростышевского района по рыночным ценам в обход налогового законодательства", - добавляет Служба безопасности Украины.
Инженерно-экологические экспертизы показали, что дельцы успели добыть 840 тысяч кубических метров песка и нанесли ущерб государству на 204 млн грн.
"Для обеспечения возмещения причиненных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество, принадлежащее подозреваемому на правах собственности. Продолжается досудебное расследование"
, - сообщает СБУ.
Стоит добавить, с незаконной добычей песка на Житомирщине ранее связывали экс-депутата городского совета Михаила Пухтаевич. Кстати, СБУ вручила Пухтаевичу подозрение в уклонении от уплаты 8,2 млн грн налогов
при растаможивании "евроблях".
Экс-депутат Житомирского горсовета организовал нелегальную добычу песка: ущерб оценивают в 200 миллионов. ФОТО
Это же Украина, здесь все покупается и продается :)