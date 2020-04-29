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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 29 » 17:25:04

Экс-депутат Житомирского горсовета организовал нелегальную добычу песка: ущерб оценивают в 200 миллионов. ФОТО

Сегодня, 17:42:04 126 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Экс-депутат Житомирского горсовета организовал нелегальную добычу песка: ущерб оценивают в 200 миллионов. ФОТО

 Служба безопасности Украины разоблачила в Житомирской области незаконную разработку недр, которая нанесла государству сотни миллионов убытков. Спецслужба подозревает в организации незаконного бизнеса бывшего депутата Житомирского городского совета и директора местной частной коммерческой структуры.

"Они начали разработку недр и добычу песчаной смеси на земельных участках, расположенных за пределами Стрижевского сельского совета Коростышевского района. Противоправная деятельность проводилась под видом выполнения работ в рамках договора строительного подряда на создание водоема для рыбохозяйственных нужд", - информирует пресгрупа УСБ Украины в Житомирской области.

По информации СБУ, злоумышленники самовольно сняли почвенный покров на пяти земельных участках площадью 9,3 гектара. Затем они начали добычу песка без разрешительных документов с помощью тяжелой экскаваторной техники.
 

"Незаконно добытую песчаную смесь фирма за наличные реализовывала физическим лицам и коммерческим структурам Житомира и Коростышевского района по рыночным ценам в обход налогового законодательства", - добавляет Служба безопасности Украины.


Инженерно-экологические экспертизы показали, что дельцы успели добыть 840 тысяч кубических метров песка и нанесли ущерб государству на 204 млн грн.

"Для обеспечения возмещения причиненных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество, принадлежащее подозреваемому на правах собственности. Продолжается досудебное расследование", - сообщает СБУ.

Стоит добавить, с незаконной добычей песка на Житомирщине ранее связывали экс-депутата городского совета Михаила Пухтаевич. Кстати, СБУ вручила Пухтаевичу подозрение в уклонении от уплаты 8,2 млн грн налогов при растаможивании "евроблях".







Тэги: Житомирщина, добыча, СБУ, Песок
Комментариев: 1
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:48:44, Сегодня [Материал]
0

Ничего, забашляет кому надо и все ограничится "подозрением".
Это же Украина, здесь все покупается и продается :)
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