СБУ ликвидировала «дубовый» бизнес депутата: отправлял из Житомирщины в ЕС незаконную древесину

В Житомирской области депутат организовал вывоз оптовых партий дубовых пиломатериалов в ЕС по поддельным документам. По предварительным данным Службы безопасности Украины
, только за полгода злоумышленники вывезли до 30 грузовиков готовой продукции, изготовленной из незаконно срубленной древесины.
Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовал депутат одного из сельских советов Бердичевского района.
"Злоумышленник инициировал сверхурочную рубку в местном государственном лесхозе дубов, которые скупал за наличные деньги. Его "партнеры" из подконтрольной частной пилорамы изготовляли из них пиломатериалы. К своему "промыслу" народный избранник приобщил двух друзей, один из которых занимался доставкой незаконно срубленной древесины. В обязанности другого входило получение "липовых" сертификатов о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, необходимых для беспрепятственного перемещения продукции через государственную границу. Выручка от этой "внешнеэкономической деятельности" поступала на валютные счета предпринимателей-близких родственников организатора сделки. Таким образом, происходила ее легализация", – объяснили в СБУ.
Задокументировано, что только за 6 месяцев злоумышленникам удалось вывезти из Украины более 550 куб. м дубовых пиломатериалов – почти три десятка грузовых автомобилей, заработав при этом почти 5 млн грн.
В настоящее время депутат-организатор схемы уведомлен о подозрении по:
- ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем);
- ч.4 ст.246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса);
- ч.ч.3 и 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Его сообщникам сообщено о подозрении за совершение аналогичных правонарушений.
В рамках уголовного производства проверяется причастность к сделкам должностных лиц государственного лесного хозяйства.
Фото: СБУ