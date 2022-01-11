СБУ ликвидировала «дубовый» бизнес депутата: отправлял из Житомирщины в ЕС незаконную древесину

"Злоумышленник инициировал сверхурочную рубку в местном государственном лесхозе дубов, которые скупал за наличные деньги. Его "партнеры" из подконтрольной частной пилорамы изготовляли из них пиломатериалы. К своему "промыслу" народный избранник приобщил двух друзей, один из которых занимался доставкой незаконно срубленной древесины. В обязанности другого входило получение "липовых" сертификатов о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, необходимых для беспрепятственного перемещения продукции через государственную границу. Выручка от этой "внешнеэкономической деятельности" поступала на валютные счета предпринимателей-близких родственников организатора сделки. Таким образом, происходила ее легализация", – объяснили в СБУ.