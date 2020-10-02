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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 2 » 13:45:10

Житомирскую древесину незаконно продавали в Азию: разоблачена многомиллионная схема

Сегодня, 13:56:10 684 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирскую древесину незаконно продавали в Азию: разоблачена многомиллионная схема

 Служба безопасности Украины разоблачила в Житомирской области организованную преступную группировку, которая занималась нелегальным экспортом древесины в одну из азиатских стран.

По данным предварительного следствия, сделку организовали уроженец Донецкой области, который живет в Коростенском районе, и иностранец, который на протяжении нескольких последних лет проживал в Украине. 
 

"Сообщники за наличные скупали на легальных пилорамах "левые" пиломатериалы, изготовленные из незаконно срубленных деревьев в государственных и коммунальных лесхозах на севере Житомирщины. За оформление таможенных документов "отвечала" жительница Житомира, которая занималась получением легальных сертификатов на продукцию", – сообщает пресс-центр СБ Украины.


По информации СБУ, товар злоумышленники переправляли морским транспортом. Сначала в документах отправителем была фиктивная коммерческая структура, впоследствии привлекли местного коммерсанта, владельца реального предприятия.

"Для легализации и обналичивания средств фигуранты зарегистрировали в Киеве на подставных лиц ряд фиктивных фирм. Руководила финансовыми операциями сообщница из Житомира", – добавила спецслужба.

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали, что противоправное схема действовала в течение двух месяцев. За это время фигуранты вывезли более 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью более 4 миллионов гривен.

Бизнесмену, организатору сделки, и сообщнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Еще одному участнику сделки, предпринимателю из Коростеня, объявлено подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

С учетом пребывания иностранца за рубежом решается вопрос об объявлении его в розыск.
Тэги: Житомирщина, древесина, СБУ
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 15:35:04, Сегодня [Материал]
0

.... скупали на легальных пилорамах "левые" пиломатериалы...

Мутная история. Например я
сейчас куплю шкаф а потом окажется что он из левой древесины, оба на я преступник? Думаю хотят отжать бизнес.
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