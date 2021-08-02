На Житомирщине продолжается незаконная добыча песка: спецтехнику заметили вблизи Брусилова

"Поступило обращение по поводу незаконной добычи полезных ископаемых (песка) на землях государственной собственности за пределами пгт Брусилов Житомирской области. С выездом на место, государственными инспекторами по охране окружающей природной среды проведено обследование указанного в обращении земельного участка и выявлено признаки ведения добычных работ полезного ископаемого местного значения - песка с применением спецтехники, путем намыва с помощью земснаряда с последующим их размещением на земельном участке, который находится в пользовании ООО "Горіх Полісся", - информируют экологи.