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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 2 » 14:24:58

На Житомирщине продолжается незаконная добыча песка: спецтехнику заметили вблизи Брусилова

Вчера, 14:24:58 567 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине продолжается незаконная добыча песка: спецтехнику заметили вблизи Брусилова

 В Житомирской области вблизи пгт Брусилов с помощью спецтехники незаконно добывают песок. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Полесского округа.
 

"Поступило обращение по поводу незаконной добычи полезных ископаемых (песка) на землях государственной собственности за пределами пгт Брусилов Житомирской области. С выездом на место, государственными инспекторами по охране окружающей природной среды проведено обследование указанного в обращении земельного участка и выявлено признаки ведения добычных работ полезного ископаемого местного значения - песка с применением спецтехники, путем намыва с помощью земснаряда с последующим их размещением на земельном участке, который находится в пользовании ООО "Горіх Полісся", - информируют экологи.


О данном факте проинформированы правоохранительные органы.

"В дальнейшем запланировано проведение внепланового мероприятия (проверка) по выяснению обстоятельств и фиксирования нарушений, с целью привлечения виновных лиц к ответственности", - добавили в экологические инспекции.

Напомним, Служба безопасности Украины заявила, что бывший депутат городского совета организовал под Житомиром незаконную добычу песка

Тэги: незаконная добыча, Песок, экологи, Житомирщина
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Комментариев: 2
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:12:15, Вчера [Материал]

"Царь знает, что делает! Государство не обеднеет. Забирайте!"
kolia-68
2 kolia-608 (kolia-68)   • 19:10:39, Вчера [Материал]

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