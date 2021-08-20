На Житомирщине дельцы с помощью спецтехники незаконно добывали песок: ущерб более 3 млн грн

В Коростенском районе Житомирской области правоохранители разоблачили дельцов, которые на сельхозугодьях незаконно добывали песок. Вследствие добычи на земельном участке образовался почти пятиметровый карьер. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"Установлено, что группа местных жителей на земельном участке сельскохозяйственного назначения частной собственности площадью 6,2 га, расположенной на территории Хотинского сельского совета Коростенского района, с помощью спецтехники сняли плодородный слой почвы и добывали песок. Во время обысков, проведенных сотрудниками полиции при оперативном сопровождения управление стратегических расследований в области ДВР Нацполиции Украины обнаружено и изъято автотехнику, незаконно добытый песок, бухгалтерскую документацию, товарно-транспортные накладные, черновые записи", - говорится в сообщении.
По предварительным подсчетам экологов, незаконной добычей песка государственным интересам нанесен ущерб на более чем 3 млн грн.
Кроме этого, 19 августа правоохранителями задокументировано еще одно место незаконной добычи песка на земельном участке, расположенном между селом Грозино и городом Коростень, к которому причастны эти же фигуранты уголовного производства.
На месте преступления обнаружены и изъяты трактор и два грузовика марки МАЗ, наполненные незаконно добытым песком.
"Сейчас проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, решается вопрос о наложении ареста на изъятую технику и полезное ископаемое, а также назначении инженерно-экологической экспертизы с целью установления ущерба"
, - добавляет прокуратура.
Фото: прокуратура