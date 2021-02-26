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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 26 » 11:56:09

На Житомирщине депутат незаконно добывал гранит: убытки более 26 млн грн

Сегодня, 12:10:09 610 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине депутат незаконно добывал гранит: убытки более 26 млн грн

 Бывшему депутату Коростышевского районного совета сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения. Об этом "Журналу Житомира" сообщает Житомирская областная прокуратура.

"По данным следствия, депутат райсовета прошлого созыва, основатель и директор общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с полученным разрешением в течение пяти лет добывал камень габбро на земельном участке месторождения, расположенного на территории Каменнобродского сельского совета Коростышевского района. Однако, в ноябре 2019 года срок действия разрешения закончился", - объясняют в прокуратуре.

По информации ведомства, депутат не продлил лицензию, а дал указание начальнику участка карьера продолжать промышленным методом добывать полезные ископаемые.

В результате противоправных незаконно было добыто 10,5 тыс. куб. м камня габбро на общую сумму 26,6 млн грн.

Незаконные гранитные сделки разоблачены Житомирской областной прокуратурой совместно с УСБУ в области. Также сообщено подозрение сообщнику депутата - начальнику участка карьера.
Тэги: незаконная добыча, депутат, гранит, Житомирщина
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