На Житомирщине мужчина помог предприятию незаконно добыть 67 000 тонн гранита

Полиция завершила расследование и направила в суд обвинение в отношении работника одного из карьеров на Житомирщине. По информации правоохранителей, мужчину уличили в ряде противоправных деяний, связанных с незаконной добычей гранита.
"Следствием установлены противоправные действия служащего акционерного общества, которое специализированно занималось добычей недр в Коростенском районе Житомирской области. Так, вопреки приостановлению действий специальных разрешений на пользование недрами, служащий подписал заявки на проведение работ по добыче гранита. В результате такой нелегальной деятельности с месторождения было добыто более 67 500 тонн камней", - информирует полиция Житомирской области.
Согласно выводам судебных экспертиз, окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 1,3 миллиона гривен.
"В настоящее время сумма нанесенного ущерба возмещена"
, - добавили в полиции.
Обвинительный акт в уголовном производстве по указанному выше преступлением направлен в суд. По действующему законодательству фигуранту может грозить от 2 до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с наложением штрафных санкций.