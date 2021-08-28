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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 28 » 10:37:53

На Житомирщине мужчина помог предприятию незаконно добыть 67 000 тонн гранита

Сегодня, 10:37:06 381 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мужчина помог предприятию незаконно добыть 67 000 тонн гранита

 Полиция завершила расследование и направила в суд обвинение в отношении работника одного из карьеров на Житомирщине. По информации правоохранителей, мужчину уличили в ряде противоправных деяний, связанных с незаконной добычей гранита.
 

"Следствием установлены противоправные действия служащего акционерного общества, которое специализированно занималось добычей недр в Коростенском районе Житомирской области. Так, вопреки приостановлению действий специальных разрешений на пользование недрами, служащий подписал заявки на проведение работ по добыче гранита. В результате такой нелегальной деятельности с месторождения было добыто более 67 500 тонн камней", - информирует полиция Житомирской области.


Согласно выводам судебных экспертиз, окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 1,3 миллиона гривен.

"В настоящее время сумма нанесенного ущерба возмещена", - добавили в полиции.

Обвинительный акт в уголовном производстве по указанному выше преступлением направлен в суд. По действующему законодательству фигуранту может грозить от 2 до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с наложением штрафных санкций.
Тэги: суд, карьер, незаконная добыча, гранит
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 13:08:49, Сегодня [Материал]

......добыто более 67 500 тонн камней.....нанесен ущерб на сумму более 1,3 миллиона гривен....

это получается тона гранита около 20 грн., просто цирк.
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