500 миллионов убытков: на карьере в Житомирской области незаконно велись взрывные работы

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшей руководительнице одного из филиалов "Укрзализныци", халатность которой привела к незаконной добычи ископаемых в Житомирской области. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова
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"Чиновница не обеспечила оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ на производственном подразделении "Пенизевицкий карьер". При этом осуществление незаконных взрывов на гранитном карьере не прекратила. В результате ее служебной халатности в 2017-2018 годах там было незаконно проведено пять взрывов и добыто почти 219 тыс. куб. м габбро-анортозита, гранита и габбро-норита", - написала генпрокурор в фейсбуке.
Она отметила, что действия подозреваемой нанесли ущерб окружающей среде на сумму 494,7 млн грн.
Кроме того, по факту незаконной добычи полезных ископаемых находится на рассмотрении в суде обвинительный акт в отношении начальника производственного подразделения "Пенизевицкий карьер" филиала "ЦУП" ПАО "Укрзализныця".
Стоит добавить, что Пенизевицкий карьер находится вблизи Малина, в пгт Гранитное.