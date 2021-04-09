500 миллионов убытков: на карьере в Житомирской области незаконно велись взрывные работы

"Чиновница не обеспечила оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ на производственном подразделении "Пенизевицкий карьер". При этом осуществление незаконных взрывов на гранитном карьере не прекратила. В результате ее служебной халатности в 2017-2018 годах там было незаконно проведено пять взрывов и добыто почти 219 тыс. куб. м габбро-анортозита, гранита и габбро-норита", - написала генпрокурор в фейсбуке.