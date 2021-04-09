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500 миллионов убытков: на карьере в Житомирской области незаконно велись взрывные работы

Сегодня, 09:55:57 268 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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500 миллионов убытков: на карьере в Житомирской области незаконно велись взрывные работы

 Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшей руководительнице одного из филиалов "Укрзализныци", халатность которой привела к незаконной добычи ископаемых в Житомирской области. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
 

"Чиновница не обеспечила оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ на производственном подразделении "Пенизевицкий карьер". При этом осуществление незаконных взрывов на гранитном карьере не прекратила. В результате ее служебной халатности в 2017-2018 годах там было незаконно проведено пять взрывов и добыто почти 219 тыс. куб. м габбро-анортозита, гранита и габбро-норита", - написала генпрокурор в фейсбуке.


Она отметила, что действия подозреваемой нанесли ущерб окружающей среде на сумму 494,7 млн грн.

Кроме того, по факту незаконной добычи полезных ископаемых находится на рассмотрении в суде обвинительный акт в отношении начальника производственного подразделения "Пенизевицкий карьер" филиала "ЦУП" ПАО "Укрзализныця".

Стоит добавить, что Пенизевицкий карьер находится вблизи Малина, в пгт Гранитное.

Тэги: карьер, Житомирская область, незаконная добыча
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