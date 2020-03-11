Депутата райсовета из Житомирской области посадили на 4 года за решетку

В Житомирской области до 4-х лет лишения свободы осужден депутат райсовета, который во время строительных работ украл более 320 тыс. грн. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
"Судебным следствием установлено, что директор частного предприятия, депутат Олевского райсовета 6-го созыва, выполняя в соответствии с заключенными договорами строительные работы в селе Радовель Олевского района, подделал официальные документы и завладел бюджетными средствами на общую сумму 322 тыс. грн"
, - говорится в сообщении.
В частности, в течение 2015-2016 годов, во время выполнения комплекса строительных работ в с. Радовель, директором при составлении официальных документов были завышены объемы и стоимость выполненных работ, а иногда отражены объемы работ, которые в действительности не были выполнены.
Приговором Емильчинского районного суда мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 2, ч. 3 ст. 191 УК Украины (завладение должностным лицом путем злоупотребления служебным положением, чужим имуществом, совершенное повторно).
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, которые оказывают услуги в сфере строительства, сроком на 3 года.