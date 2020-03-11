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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Март » 11 » 16:14:53

Депутата райсовета из Житомирской области посадили на 4 года за решетку

Сегодня, 16:30:53 660 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутата райсовета из Житомирской области посадили на 4 года за решетку

 В Житомирской области до 4-х лет лишения свободы осужден депутат райсовета, который во время строительных работ украл более 320 тыс. грн. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в прокуратуре Житомирской области.

"Судебным следствием установлено, что директор частного предприятия, депутат Олевского райсовета 6-го созыва, выполняя в соответствии с заключенными договорами строительные работы в селе Радовель Олевского района, подделал официальные документы и завладел бюджетными средствами на общую сумму 322 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В частности, в течение 2015-2016 годов, во время выполнения комплекса строительных работ в с. Радовель, директором при составлении официальных документов были завышены объемы и стоимость выполненных работ, а иногда отражены объемы работ, которые в действительности не были выполнены.

Приговором Емильчинского районного суда мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 2, ч. 3 ст. 191 УК Украины (завладение должностным лицом путем злоупотребления служебным положением, чужим имуществом, совершенное повторно).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, которые оказывают услуги в сфере строительства, сроком на 3 года.
Тэги: Житомирщина, суд, депутат
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