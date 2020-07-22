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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 22 » 11:52:30

За сутки на дорогах Житомирской области разбились два мотоциклиста

Сегодня, 12:05:30 547 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За сутки на дорогах Житомирской области разбились два мотоциклиста

 На дорогах Житомирщины за прошедшие сутки погибли два мотоциклиста. Дорожно-транспортные происшествия произошли на севере области - в Овручском и Олевском районах.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

Первое ДТП произошло 21 июля около 15:20 в Олевске. Известно, что 35-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия.

Другая авария произошла в селе Бондари Овручского района.
 

"Предварительно установлено, что около 19 часов водитель мопеда "Alfa", 57-летний житель района, двигаясь по сельской улице, не справился с управлением и съехав на обочину, ударился о скамейку", - информирует полиция.


Мужчина получил серьезную травму головы и погиб на месте. Все обстоятельства и причины, которые привели к фатальным ДТП, сейчас выясняют правоохранители.
Тэги: мотоцикл, Житомирская область, дтп
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