За сутки на дорогах Житомирской области разбились два мотоциклиста

На дорогах Житомирщины за прошедшие сутки погибли два мотоциклиста. Дорожно-транспортные происшествия произошли на севере области - в Овручском и Олевском районах.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
Первое ДТП произошло 21 июля около 15:20 в Олевске. Известно, что 35-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия.
Другая авария произошла в селе Бондари Овручского района.
"Предварительно установлено, что около 19 часов водитель мопеда "Alfa", 57-летний житель района, двигаясь по сельской улице, не справился с управлением и съехав на обочину, ударился о скамейку", - информирует полиция.
Мужчина получил серьезную травму головы и погиб на месте. Все обстоятельства и причины, которые привели к фатальным ДТП, сейчас выясняют правоохранители.