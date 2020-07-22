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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 22 » 16:19:46

Житомирянки украли у знакомого банковскую карточку и пошли с ней на шопинг

Вчера, 16:21:46 1647 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянки украли у знакомого банковскую карточку и пошли с ней на шопинг

 В Житомире две женщины украли из кармана у мужчины банковскую карточку, а потом рассчитались ею в магазинах. Об исчезновении средств с карты в полицию сообщил 46-летний мужчина.

"В Житомирский отдел полиции обратился 46-летний мужчина, который сообщил о похищении у него банковской карточки. Заявитель не мог подробно рассказать об обстоятельствах, однако указал, что с его счета уже снято почти 4000 гривен", - информирует полиция.

Оперативники уголовного розыска провели ряд мероприятий и установили причастность к краже двух житомирянок в возрасте 34 и 35 лет.
 

"Женщины признали вину и рассказали, что вместе с заявителем отдыхали в одной компании на природе. Когда мужчина задремал, они вытащили банковскую карту и отправились с ней по магазинам", - отметили правоохранители.


Досудебное расследование проводится по ч.2 ст. 185 (кража) УК. Согласно действующему законодательству женщинам может грозить наказание от полугодового ареста и до ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
Тэги: карточка, шопинг, кража
Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 16:29:28, Вчера [Материал]
+3

отработают )).
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:06:46, Вчера [Материал]
0

Після заяви ще й у поліціі.)
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