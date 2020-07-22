Житомирянки украли у знакомого банковскую карточку и пошли с ней на шопинг

В Житомире две женщины украли из кармана у мужчины банковскую карточку, а потом рассчитались ею в магазинах. Об исчезновении средств с карты в полицию сообщил 46-летний мужчина.
"В Житомирский отдел полиции обратился 46-летний мужчина, который сообщил о похищении у него банковской карточки. Заявитель не мог подробно рассказать об обстоятельствах, однако указал, что с его счета уже снято почти 4000 гривен"
, - информирует полиция.
Оперативники уголовного розыска провели ряд мероприятий и установили причастность к краже двух житомирянок в возрасте 34 и 35 лет.
"Женщины признали вину и рассказали, что вместе с заявителем отдыхали в одной компании на природе. Когда мужчина задремал, они вытащили банковскую карту и отправились с ней по магазинам", - отметили правоохранители.
Досудебное расследование проводится по ч.2 ст. 185 (кража) УК. Согласно действующему законодательству женщинам может грозить наказание от полугодового ареста и до ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.