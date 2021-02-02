Трое житомирян расплачивались в магазинах найденной банковской карточкой

В Житомире трое мужчин рассчитывались в магазинах найденной банковской карточкой. В течение двух дней они украли с банковского счета несколько тысяч гривен. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"В Житомирское районное управление полиции обратилась 47-летняя житомирянка, которая сообщила, что ее обокрали. По словам заявительницы, недавно она обнаружила отсутствие банковской карты, а обратившись в банковское учреждение, выяснила, что с ее счета в течение двух дней снимались денежные средства"
, - отмечают правоохранители.
Оперативники установили, что к исчезновению денежных средств причастны трое местных жителей в возрасте 34, 44 и 25 лет.
"Первый нашел чужую банковскую карту в терминале самообслуживания и решил закупиться в окружающих продуктовых магазинах. Закончив закупки, мужчина оставил карточку дома. Это увидел его брат. Парень решил проверить, остались ли денежные средства на счету, и тоже совершил несколько покупок. После завершения шопинга, он выбросил карточку неподалеку от своего дома. Там ее и нашел 25-летний житомирянин, который также решил обогатиться за чужой счет и путем бесконтактного расчета приобрел себе продукты питания и промышленные товары", - информирует полиция.
Закупки злоумышленников стоили потерпевшей около 6000 гривен. Сейчас вышеуказанным лицам сообщено о подозрении в совершении кражи. Наказание для них определит суд.
Правоохранители напоминают, что использование чужих банковских карт квалифицируется как кража средств (ст. 185 УК) и влечет за собой уголовную ответственность.
у тётки вроде как "украли" больше 200 баксов, а ей ни СМС не приходили ни карточка пин не спрашивала.
В деле Ощадбанк 146%
б) даже если и было настроено информирование, покупки могли быть на суммы меньшие для информирования, суммарно потрачено 6000 грн, а не единым платежом
в) не на все суммы нужен пин код, тема стара как божий мир... карточка скорее всего была чипованная