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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 2 » 09:48:41

Трое житомирян расплачивались в магазинах найденной банковской карточкой

Сегодня, 10:11:41 1423 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Трое житомирян расплачивались в магазинах найденной банковской карточкой

 В Житомире трое мужчин рассчитывались в магазинах найденной банковской карточкой. В течение двух дней они украли с банковского счета несколько тысяч гривен. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.

"В Житомирское районное управление полиции обратилась 47-летняя житомирянка, которая сообщила, что ее обокрали. По словам заявительницы, недавно она обнаружила отсутствие банковской карты, а обратившись в банковское учреждение, выяснила, что с ее счета в течение двух дней снимались денежные средства", - отмечают правоохранители.

Оперативники установили, что к исчезновению денежных средств причастны трое местных жителей в возрасте 34, 44 и 25 лет.
 

"Первый нашел чужую банковскую карту в терминале самообслуживания и решил закупиться в окружающих продуктовых магазинах. Закончив закупки, мужчина оставил карточку дома. Это увидел его брат. Парень решил проверить, остались ли денежные средства на счету, и тоже совершил несколько покупок. После завершения шопинга, он выбросил карточку неподалеку от своего дома. Там ее и нашел 25-летний житомирянин, который также решил обогатиться за чужой счет и путем бесконтактного расчета приобрел себе продукты питания и промышленные товары", - информирует полиция.


Закупки злоумышленников стоили потерпевшей около 6000 гривен. Сейчас вышеуказанным лицам сообщено о подозрении в совершении кражи. Наказание для них определит суд.

Правоохранители напоминают, что использование чужих банковских карт квалифицируется как кража средств (ст. 185 УК) и влечет за собой уголовную ответственность. 
Тэги: Житомир, кража, карточка, полиция
Комментариев: 3
Stiven30
1 Дмитрий (Stiven30)   • 14:59:10, Сегодня [Материал]
0

А нашли полюбому по камерам!
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 16:17:46, Сегодня [Материал]
0

что-то пованивает от этой "новости"
у тётки вроде как "украли" больше 200 баксов, а ей ни СМС не приходили ни карточка пин не спрашивала.
В деле Ощадбанк 146%
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 16:40:25, Сегодня [Материал]
0

а) информирование нужно было настроить (смотря что за банк и как все устроено)
б) даже если и было настроено информирование, покупки могли быть на суммы меньшие для информирования, суммарно потрачено 6000 грн, а не единым платежом
в) не на все суммы нужен пин код, тема стара как божий мир... карточка скорее всего была чипованная
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