Трое житомирян расплачивались в магазинах найденной банковской карточкой

"Первый нашел чужую банковскую карту в терминале самообслуживания и решил закупиться в окружающих продуктовых магазинах. Закончив закупки, мужчина оставил карточку дома. Это увидел его брат. Парень решил проверить, остались ли денежные средства на счету, и тоже совершил несколько покупок. После завершения шопинга, он выбросил карточку неподалеку от своего дома. Там ее и нашел 25-летний житомирянин, который также решил обогатиться за чужой счет и путем бесконтактного расчета приобрел себе продукты питания и промышленные товары", - информирует полиция.