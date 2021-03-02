В Житомире поймали любителей бесплатного шопинга: воровали одежду и бытовую химию

В Житомире правоохранители разоблачили двух мужчин в совершении краж из магазинов. Один из них таким образом обновлял свой гардероб, а другой, кроме одежды, «охотился» еще и на бытовую химию.
«На днях в Житомирское районное управлениеполиции обратилась представитель администрации одного из местных магазинов и сообщила, что неизвестный мужчина похитил из торгового зала мужскую одежду. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, участковые инспекторы полиции узнали незнакомца. Им оказался 28-летний горожанин»
, - сообщили «Журналу Житомира
» в ГУ Нацполиции Житомирщины.
Полицейские выяснили, что мужчина, гуляя между рядами выдергивал одежду, срывал с нее этикетки и прятал в рюкзак. После этого он беспрепятственно вышел из магазина, оставив владельцев без товара на сумму около 2300 гривен.
Также на прошлой неделе после совершения кражи бытовой химии был задержан 27-летний житомирянин. Выяснилось, что с начала года он совершил около десяти краж. Воровал все, что попадалось под руку: от зубных щеток до верхней одежды.
В целом вор причинил владельцам магазинов материальный ущерб на сумму около 5000 гривен.
«Следователи Житомирского районного управления полиции сообщили двум уличенным мужчинам о подозрении в совершении указанных краж. В соответствии со ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, за тайное хищение чужого имущества предусмотрено наказание от штрафа и до лишения свободы сроком до 3 лет. Если же подобные действия совершались повторно, срок лишения свободы может составить 5 лет»
, - отметили правоохранители.