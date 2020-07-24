На Житомирщине во время работы в поле дотла сгорел трактор. ФОТО

В Житомирском районе во время работы в поле полностью сгорел трактор. Инцидент произошел 23 июля между селами Дениши и Ульяновка. Об этом "ЖЖ
" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
"Трактор корчевал открытую территорию для подготовки ее под посевное поле. В какой-то момент во время работы из-под кабины машины пошел дым. Водитель остановился и, увидев пламя, пытался потушить его огнетушителем, но этого оказалось недостаточно. Тогда мужчина позвонил бригадиру, который и вызвал спасателей"
, - информирует госслужба.
На место происшествия приехали бойцы ГСЧС и потушили горящее транспортное средство, а также сухую траву и кустарники, вспыхнувшие вокруг него.
В результате происшествия огонь полностью уничтожил трактор. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.