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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 24 » 11:59:08

Братоубийство на Житомирщине: младший брат зарезал старшего

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Братоубийство на Житомирщине: младший брат зарезал старшего

 В Бердичеве полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своего же брата. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где с ним работают следователи.

"Утром 24 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц Бердичева тела мужчины. Мужчину нашла 76-летняя пенсионерка, которая узнала в погибшем своего 49-летнего соседа", - сообщает полиция Житомирской области.

При осмотре эксперты на теле мужчины обнаружили колото-резаную рану грудной клетки. Имеющиеся у него телесные повреждения указывали на вероятность насильственной смерти.
 

"Во время выяснения всех обстоятельств происшествия полицейские проверили место проживания погибшего и выяснили, что он жил вместе со своим 44-летним братом. Вечером между ними возник очередной конфликт из-за давних неприязненных отношений, в результате которого младший из братьев нанес старшему ранения. Однако далеко уйти мужчина уже не смог", - добавляют в полиции.


По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (Убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установка всех обстоятельств деяния.
Тэги: убийство, Бердичев, брат
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