Братоубийство на Житомирщине: младший брат зарезал старшего

"Во время выяснения всех обстоятельств происшествия полицейские проверили место проживания погибшего и выяснили, что он жил вместе со своим 44-летним братом. Вечером между ними возник очередной конфликт из-за давних неприязненных отношений, в результате которого младший из братьев нанес старшему ранения. Однако далеко уйти мужчина уже не смог", - добавляют в полиции.