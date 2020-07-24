Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 24.07.2020    15:56:22
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 24 » 12:52:51

У водоемов, где любят отдыхать житомиряне, предлагают установить мусорные контейнеры

Сегодня, 13:24:38 444 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
У водоемов, где любят отдыхать житомиряне, предлагают установить мусорные контейнеры

 В Житомире возле водоемов, где любят отдыхать горожане, предлагают установить баки для мусора. С соответствующей инициативой к городскому совету обратилась житомирянка Ольга.

Автор онлайн-петиции отмечает, что баки помогут уменьшить количество мусора у водоемов и улучшить отдых.

"Предлагаю установить возле каждого карьера, озера баки для мусора. Баки для мусора сделают наш город чище и люди будут меньше мусорить. Я с подругой за 20 минут уборки на пляже возле карьера собрали 5 полных пакетов мусора. Люди приходят и ищут почище место, чтобы сесть отдохнуть и не находят его", - говорится в тексте петиции.

До конца сбора подписей осталось 27 дней. Поддержать петицию можно по ссылке.
Тэги: Житомир, петиция, мусор, карьер
Комментариев: 5
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 14:05:14, Сегодня [Материал]
0

"уменьшить количество мусора"
Ні, це буде просто ще одна свалка. Нічого страшного якщо люди будуть забирати своє сміття після відпочинку з собою. Відпочиваючі ж його звідкісь принесли, от хай туди й занесуть.
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 14:11:31, Сегодня [Материал]
0

В Німеччині взагалі власники багатоквартирних будинків обгороджують свої сміттєві майданчики, у кожного жителя свій ключ, щоб їм не підкидали сміття
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748915918624831&set=a.328727430643684&type=3&fref=gs&dti=1525192857799381&hc_location=group
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 14:31:58, Сегодня [Материал]
0

у немцев в генах ключи и решётки....

На Кипре, если разок выкинуть пакет в чужую мусорку - ничего не будет. Если будеш систематически выбрасывать - запишут номер машины и выкатят счёт почтой. Но там ценники за вывоз мусора конские, бо его реально утилизируют.
viewer
5 Name Surname (viewer)   • 15:01:59, Сегодня [Материал]
0

А чим не ідея, ставити камери в місцях відпочинку і тим хто там же викидає сміття в кущі присилати рахунки поштою.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 14:32:37, Сегодня [Материал]
0

поставить любой дурак(активист) может, кто будет платить за его вывоз?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus