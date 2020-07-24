У водоемов, где любят отдыхать житомиряне, предлагают установить мусорные контейнеры

В Житомире возле водоемов, где любят отдыхать горожане, предлагают установить баки для мусора. С соответствующей инициативой к городскому совету обратилась житомирянка Ольга.
Автор онлайн-петиции отмечает, что баки помогут уменьшить количество мусора у водоемов и улучшить отдых.
"Предлагаю установить возле каждого карьера, озера баки для мусора. Баки для мусора сделают наш город чище и люди будут меньше мусорить. Я с подругой за 20 минут уборки на пляже возле карьера собрали 5 полных пакетов мусора. Люди приходят и ищут почище место, чтобы сесть отдохнуть и не находят его"
, - говорится в тексте петиции.
До конца сбора подписей осталось 27 дней. Поддержать петицию можно по ссылке
.
Ні, це буде просто ще одна свалка. Нічого страшного якщо люди будуть забирати своє сміття після відпочинку з собою. Відпочиваючі ж його звідкісь принесли, от хай туди й занесуть.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748915918624831&set=a.328727430643684&type=3&fref=gs&dti=1525192857799381&hc_location=group
На Кипре, если разок выкинуть пакет в чужую мусорку - ничего не будет. Если будеш систематически выбрасывать - запишут номер машины и выкатят счёт почтой. Но там ценники за вывоз мусора конские, бо его реально утилизируют.