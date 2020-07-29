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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 29 » 12:50:24

Суд оправдал полицейского, которого в 2016 году поймали на получении взяток

Сегодня, 13:38:24 595 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд оправдал полицейского, которого в 2016 году поймали на получении взяток

 Андрушевский райсуд Житомирской области оправдал оперуполномоченного отделения полиции, которого в июне 2016 года задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом говорится в приговоре суда от 21 июля 2020 года, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает Житомир инфо.

В материалах суда говорится, что обвиняемый капитан полиции, злоупотребляя своим служебным положением, требовал от владельца пилорамы в пгт Корнин 2000 гривен ежемесячно за то, что не примет мер реагирования на нарушения законодательства, связанные с предпринимательской деятельностью, не будет проводить проверки и не будет передавать материалы в органы предварительного расследования для открытия уголовного производства.

В частности, в материалах суда говорится, что обвиняемый получил 2000 гривен взятки конце мая 2016 года, а затем такую ​​же сумму - 23 июня 2016 года. Оба случая передачи средств фиксировались, велась аудио- и видеофиксация.

После второй передачи средств капитан полиции был задержан, а в его квартире проведен обыск.

В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал, отметил, что частного предпринимателя знает давно, однако ничего ему не обещал и средства у него не брал. А в день задержания он показал карманы своей одежды и никаких средств при нем не было.

В суде предприниматель, который давал взятки, рассказал, что конкретную сумму 2000 капитан полиции написал на бумаге, когда они встретились в служебном кабинете оперуполномоченного. Тогда он уточнил, или это ежемесячно, на что получил утвердительный ответ. Однако суд не получил подтверждения данного факта. Более того, сторона обвинения не предоставила заявление от предпринимателя о вымогательстве у него средств, в выписке из ЕРДР также отсутствуют сведения о начале досудебного расследования на основании заявления.

Не принял во внимание суд и аудио- и видеозаписи негласных розыскных следственных действий, на которых не видно, что именно передает предприниматель полицейскому в подъезде дома и за столиком кафе «Маяк».

По заключению экспертизы денежных купюр, которые были изъяты во время обыска в квартире обвиняемого, только на трех 200-гривневых купюрах обнаружили наслоения специального вещества с люминесценцией, хотя по имеющимся протоколам, все средства, которые передавались в качестве взятки, были «мечеными». Не выявили специального раствора ни на одежде, ни на руках обвиняемого.

Проанализировав собранные и исследованные доказательства в их совокупности в пределах предъявленного обвинения, суд пришел к убеждению о недоказанности причастности обвиняемого к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, в связи с недоказанностью его вины, в связи с чем обвиняемого необходимо признать невиновным и оправдать.

Поэтому приговором Андрушевского райсуда Житомирской области от 21 июля 2020 года полицейский признан невиновным и оправдан за недоказанностью вины.

Напомним, старшего инспектора Попельнянского отделения полиции разоблачили работники СБУ совместно с военной прокуратурой. Сообщалось, что правоохранитель вымогал деньги от местных жителей и предпринимателей. По информации СБУ, ежемесячный доход полицейского от взяток составлял около 50 тыс. гривен.
Тэги: полицейский, суд, взятки
Комментариев: 5
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 14:22:20, Сегодня [Материал]
0

прикольно, зато как красиво показывают как задерживают.... интересно сколько денег судья получил тут...
melan
2 melan (melan)   • 15:43:23, Сегодня [Материал]
0

я сцу кипятком от смеха...
master_zr
3 master (master_zr)   • 16:06:20, Сегодня [Материал]
+1

цікаво як суд пояснив походження :
"только на трех 200-гривневых купюрах обнаружили наслоения специального вещества с люминесценцией"
тобто 3 купюри точно знайшли але як вони до нього потрапили? це питання не доведено))))
Наше правосуддя це якийсь цирк
1) купюри є 2) відеозапис є - суд відчуває що брав взятку - а от довести не може.

Як висновок - судді не компетентні! чому судді не несуть відповідальність через некомпетентність ? може через професійну імпотенцію ?
bobrikov
5 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 18:13:04, Сегодня [Материал]
0

Вывод немного другой... судья тоже продажный
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:56:26, Сегодня [Материал]
0

Вероятно, следствие подкачало. Доказательств не предоставили. А жаль.
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