Суд оправдал полицейского, которого в 2016 году поймали на получении взяток

Андрушевский райсуд Житомирской области оправдал оперуполномоченного отделения полиции, которого в июне 2016 года задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды.
Об этом говорится в приговоре суда от 21 июля 2020 года, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает Житомир инфо
.
В материалах суда
говорится, что обвиняемый капитан полиции, злоупотребляя своим служебным положением, требовал от владельца пилорамы в пгт Корнин 2000 гривен ежемесячно
за то, что не примет мер реагирования на нарушения законодательства, связанные с предпринимательской деятельностью, не будет проводить проверки и не будет передавать материалы в органы предварительного расследования для открытия уголовного производства.
В частности, в материалах суда говорится, что обвиняемый получил 2000 гривен взятки
конце мая 2016 года, а затем такую же сумму - 23 июня 2016 года. Оба случая передачи средств фиксировались, велась аудио- и видеофиксация.
После второй передачи средств капитан полиции был задержан, а в его квартире проведен обыск.
В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал
, отметил, что частного предпринимателя знает давно, однако ничего ему не обещал и средства у него не брал. А в день задержания он показал карманы своей одежды и никаких средств при нем не было.
В суде предприниматель, который давал взятки, рассказал, что конкретную сумму 2000 капитан полиции написал на бумаге, когда они встретились в служебном кабинете оперуполномоченного. Тогда он уточнил, или это ежемесячно, на что получил утвердительный ответ. Однако суд не получил подтверждения данного факта. Более того, сторона обвинения не предоставила заявление от предпринимателя о вымогательстве у него средств, в выписке из ЕРДР также отсутствуют сведения о начале досудебного расследования на основании заявления.
Не принял во внимание суд и аудио- и видеозаписи
негласных розыскных следственных действий, на которых не видно, что именно передает предприниматель полицейскому в подъезде дома и за столиком кафе «Маяк».
По заключению экспертизы денежных купюр, которые были изъяты во время обыска в квартире обвиняемого, только на трех 200-гривневых купюрах обнаружили наслоения специального вещества с люминесценцией, хотя по имеющимся протоколам, все средства, которые передавались в качестве взятки, были «мечеными». Не выявили специального раствора ни на одежде, ни на руках обвиняемого.
Проанализировав собранные и исследованные доказательства в их совокупности в пределах предъявленного обвинения, суд пришел к убеждению о недоказанности причастности обвиняемого к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, в связи с недоказанностью его вины, в связи с чем обвиняемого необходимо признать невиновным и оправдать.
Поэтому приговором Андрушевского райсуда Житомирской области от 21 июля 2020 года полицейский признан невиновным и оправдан за недоказанностью вины.
Напомним, старшего инспектора Попельнянского отделения полиции разоблачили работники СБУ совместно с военной прокуратурой. Сообщалось, что правоохранитель вымогал деньги от местных жителей и предпринимателей
. По информации СБУ, ежемесячный доход полицейского от взяток составлял около 50 тыс. гривен.
"только на трех 200-гривневых купюрах обнаружили наслоения специального вещества с люминесценцией"
тобто 3 купюри точно знайшли але як вони до нього потрапили? це питання не доведено))))
Наше правосуддя це якийсь цирк
1) купюри є 2) відеозапис є - суд відчуває що брав взятку - а от довести не може.
Як висновок - судді не компетентні! чому судді не несуть відповідальність через некомпетентність ? може через професійну імпотенцію ?