Коцюбко дает ответ общественности

Александр Коцюбко отреагировал на новость об избиение полицейских и опубликовал обращение, в котором рассказал свою версию произошедшего. Напомним, инцидент произошел 27 июля на Малёванке
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Сообщение пресс-секретаря Аллы Ващенко полностью не соответствует действительности. Почему: потому что я не посетитель, меня там не было по улице Радовилевской, 78а в этот день.
Поздно ночью меня разбудил телефонный звонок. И мне сообщили о том, что в моём здании по улице Радовилевской, 78 а находиться много полицейских. Меня, как законного представителя собственника помещения, вызвали на улицу Радовилевская , 78 а. Я приехал вместе с женой.
По приезду, полицейские мне объяснили, что на телефон 102 поступил звонок и было сообщено о том, что на улице Радовиливской, 78 а громко играет музыка. Я поинтересовался, было зафиксировано наличие музыки. Полицейские сказали, что нет, музыки нет, тишина. Тогда им был задан резонный вопрос –что вы все тут делаете? Внутри и снаружи здания, которое является частной собственностью/владением, находилось более 15 человек полицейских и я видел 3 патрульных машины. Я потребовал покинуть частное помещение либо пояснить их нахождение в данном помещении, то есть предоставить соотвествующие документы - основание их пребывания в данном помещении. Я также попросил полицейских показать свои удостоверения. Реакции – ноль Они мои вопросы проигнорировали.
Далее про так называемую драку.
Двое полицейских утверждают, что я их избил. Если бы я это сделал, то, еще раз обращаю внимание – на ул. Радовилевской 78а находилось более 15 полицейских, то, рассуждая логически, получается, что я бил двух полицейских, а остальные 15 стояли и молча смотрели? Бред полный! Да я бы в секунду оказался бы в наручниках! И почему, так называемую драку, все без исключения 15 полицейских на сняли на видеофиксацию, которая должна работать у них в соответствии с действующим законодательством.
Я уверен, что это была преднамеренная провокация – музыки нет, тишина, полиция есть. И не уезжают, хотя зафиксирован факт отсутствия правонарушения , по которому их вызвали – музыки нет, тишина. После того, как я попросил полицию покинуть частное помещение, они отказались это сделать. Я сказал полицейским, что вызову на них СБУ и буду жаловаться начальнику полиции Житомирской области. Я понял, что полицейские, которые приехали обыскивать частное помещение без соответствующего судебного решения, могут подкинуть запрещенные законом вещи. Поэтому, чтобы избежать неприятностей со стороны полиции, я покинул помещение на улице Радовиливской, 78а и уехал домой.
Должен сообщить, что полицейские обращались со мной и с моей женой в грубой форме, светили фонариками в глаза, толкали мою жену.
Полицейские пробыли на частной территории и внутри в частного помещения до 4-х часов утра без всяких разрешений с моей стороны и без соответствующего судебного решения на такие действия.
С чем это связано? Это была настоящая постановочная акция. Полицейские мне не представлялись, но одного из них я хорошо знаю. Это командир патрульной роты 1-го батальона патрульной полиции города Житомира Линник Максим Иванович, который мне чётко сказал: "Отвали от НВК 11, не вмешивайся". То есть причину этого запланированного представления он мне чётко сообщил.
Напоминаю все это произошло в ночь на 27.07.2020. Я и представители Малёванки – родители детей, сотрудники НВК № 11, просто жители района, написали мне жалобу, где они обратились ко мне как общественному деятелю и сообщили о том, что мер Житомира Сухолин и депутат Житомирского горсовета Моисеев намереваются незаконно расформировать НВК № 11. У нас была запланирована встреча общественности города с представителями городских властей 28.07.2020 на 17-00. Народ собрался, а представители власти не пришли.
Поэтому народ Малёванки принял решение написать коллективное заявление к меру Сухомлину и приостановить решение сессии житомирсокго горсовета от 01.04.2020 по поводу НВК № 11.
В тексте коллективного заявления написано «Влада, щоб перешкодити запланованій на 17-00 годину 28.07.2020 року зустрічі батьків з директором департаменту освіти , влаштувала провокацію проти громадського активіста Олександра Коцюбка»
На сегодняшний день такие итоги
28.07.2020 в 17-00 малёванцы собрались , как и было запланировано, чтобы отстоять НВК -11
Представителей житомирской власть к людям не пришли.
Все увидели, какими грязными методами пользуются представители житомирской власти при реализации своих незаконных проектов. Было составлено и подписано соотвествующее заявление к меру Сухомлину. Жители Малёваки вручили ему своё заявление, и 30.07.2020 придут и будут отстаивать свои права и права своих детей на дошкольное и начальное школьное образование на на сессии Житомирскього горсовета. Малёванцы не позволят «прихватизировать» НВК 11. Хочу обратить внимание депутатов Житомирського горсовета, чтобы они приостановили решение сессии от 01.04.2020 по НВК № 11. Потому что вокруг этого НВК развернулась настоящая афера с незаконным применением полиции. Заявление жителей будет опубликовано внизу статьи.
Хочу обратить внимание , что этой незаконной акцией на улице Радовиливской, 78 а в Житомире, руководил Линник Максим Иванович, командир патрульной роты 1-го батальона патрульной полиции города Житомира. К сожалению, подчиняясь и выполняя незаконные приказы своего командира, полицейские совершили преступление.
PS: Оскільки дані вказані службові особи проводили обшукові дії, а саме заходили в різні кімнати вказаного закладу, обшукували кімнати, відкривали дверцята та вчиняли інші дії. Враховуючи вищевказану інформацію можу повідомити, що відповідно до ст. 237 КПК України зазначено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Також ст. 233 КПК України зазначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи , яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених третьою цією статті. Можу зазначити, що добровільну згоду я працівникам правоохоронних органів не надавав, а ухвалу слідчого судді вони мені на пред’явили, а тому на перебування в моєму приміщенні працівників правоохоронних органів є незаконним та дії які вони вчиняли, а саме проведення обшуку у моєму приміщенні є порушенням норм законодавства.
Крім того працівники правоохоронних органів не фіксували свої дії на відео фіксацію та не залучали понятих для проведення обшуку мого приміщення, а саме двох не заінтересованих осіб, що порушує норми КПК України. Відповідно до ст. 223 КПК України зазначено, що слідчі (розшукові) у нічній час (з 22 до 6 години) не допускаються, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного. Будь-яких дій які вказані вище я не вчиняв, а тому працівники правоохоронних органів вважаю вчиняли незаконні дії.
Тобто приходячи до висновку, що із врахування відсутності законних підстав, документів та роз’яснень та чи без будь-якої фіксації щодо таких дій працівниками правоохоронних органів, що були спрямовані на відшукування незрозумілих мені предметів та речей серед побутового майна, при цьому працівники вільно переміщаючись по приміщенні без мого дозволу, працівниками правоохоронних органів були порушенні, обмеженні мої права і законні інтереси.
- если за 3 судимости