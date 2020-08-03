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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Август » 3 » 16:55:35

На улице Михайловской планируют устраивать музыкальные вечера

Вчера, 17:13:35 894 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улице Михайловской планируют устраивать музыкальные вечера

 В Житомире на пешеходной улице Михайловской планируют в выходные устраивать музыкальные вечера. Об этом стало известно из проекта решения исполнительного комитета, размещенном на сайте городского совета.

"С целью повышения культурно-художественного уровня населения города, удовлетворения интеллектуальных и духовных потребностей человека, обеспечения потребностей эстетического воспитания граждан планируется проведение творческого мероприятия Музыкальные вечера в Михайловской", - говорится в документе.

Выступление коллективов должно обеспечить управление культуры городского совета.

В случае, если исполком примет решение, музыкальные вечера будут проходить по пятницам и субботам в 18.00. Планируется, что такие музыкальные мероприятия продлятся в течение августа и сентября.

ФОТО: Заметки о Житомире
Тэги: Михайловская, музыка, Житомир
Комментариев: 4
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 19:50:17, Вчера [Материал]
-4

А "Мурку" исполнять будут? А "Хава Нагила и "7-40"?
Titan45
2 Виталий (Titan45)   • 20:42:12, Вчера [Материал]
-4

Круто, будут музыкальные ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗЬ КИЕВА )))
danza
3 Светлана (danza)   • 22:15:42, Вчера [Материал]
+1

Не знаю, как будут проходить эти музыкальные вечера, но то, что в ближайшее время в здании Укрпочты со стороны Михайловской открывается гигантский ночной клуб, вызывает серьезные опасения, что помимо превышающего все мыслимые и немыслимые нормы по уровню шума в дневное время, от постоянного потока транспорта, орущих "завжди EVA, завжди вигідно" через каждые 5 минут динамиков EVы, и особенно вечером, до глубокой ночи, когда носятся камикадзе на своих двухколесных торпедах без глушителей, прибавится еще и веселуха от тусовки любителей ночной жизни... Да и звукоизоляция, скорее всего, в этом клубе не предусмотрена. Конечно же, о жителях домов, прилегающих к этому новоиспеченному Big Papi, никто из чинуш, подписавших разрешение на его открытие и работу в ночное время, и не думал... Днем покоя нет, теперь еще и ночью движуха обеспечена. Да еще рядом с намоленным местом - Михайловским собором... Ничего святого в душах этих можновладцев нет и никогда не было... Кощунство и только денежный интерес, увы...
Кот
4 Которович (Кот)   • 22:27:35, Вчера [Материал]
0

А військовий духовий оркестр буде грати?
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