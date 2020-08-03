На улице Михайловской планируют устраивать музыкальные вечера

В Житомире на пешеходной улице Михайловской планируют в выходные устраивать музыкальные вечера. Об этом стало известно из проекта решения исполнительного комитета, размещенном на сайте городского совета.
"С целью повышения культурно-художественного уровня населения города, удовлетворения интеллектуальных и духовных потребностей человека, обеспечения потребностей эстетического воспитания граждан планируется проведение творческого мероприятия Музыкальные вечера в Михайловской"
, - говорится в документе.
Выступление коллективов должно обеспечить управление культуры городского совета.
В случае, если исполком примет решение, музыкальные вечера будут проходить по пятницам и субботам в 18.00. Планируется, что такие музыкальные мероприятия продлятся в течение августа и сентября.
ФОТО: Заметки о Житомире