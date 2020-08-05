Из реки на Житомирщине достали древнюю лодку, пролежавшую в воде несколько сотен лет. ФОТО

В Олевском районе Житомирской области археологи извлекли из реки Уборть практически целую деревянную лодку. По предварительной оценке археологов, лодка пролежала в воде минимум 200-300 лет.
Как сообщается на сайте Полесского природного заповедника
, найденный экспонат – девятиметровая древлянская "долбанка", сделанная из соснового ствола, ее точный возраст неизвестен.
Подобные суда применялись для переброски военной силы или торговых перевозок, управлялись экипажем из семи человек.
Ученые выдвинули две версии затопления лодки: нападение разбойничьей банды или выход судна из-под контроля на одном из крутых поворотов Уборти, которая в старину была полноводной.
Для сохранения лодка требует специального ухода и обработки, поэтому её забрали в краеведческий музей г. Олевск.
бегом закопайте её обратно, где откопали....