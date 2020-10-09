Полиция задержала банду из Житомирской области: воровали двигатели от лодок

В Киевской области задержали уроженцев Житомирщины, которые специализировались на краже дорогих двигателей от лодок и вело-мототранспорта.
"Оперативники вышли на след злоумышленников и задержали их. Также установили место хранения похищенных вещей - гаражи, где провели неотложный обыск"
, - информирует Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
Там полицейские обнаружили и изъяли большое количество вещественных доказательств, в том числе двигатели лодок, прицепы, вело-мототранспорт, инструменты и наркотические вещества.
Серийными ворами оказались трое мужчин в возрасте 22, 30 и 32 года, уроженцы Житомирщины и Запорожья. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и незаконного оборота наркотических веществ.
По фактам краж возбуждены уголовные производства по ст. 185 (Кража). Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании злоумышленникам меры пресечения.