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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 9 » 10:18:42

Полиция задержала банду из Житомирской области: воровали двигатели от лодок

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Полиция задержала банду из Житомирской области: воровали двигатели от лодок

 В Киевской области задержали уроженцев Житомирщины, которые специализировались на краже дорогих двигателей от лодок и вело-мототранспорта.

"Оперативники вышли на след злоумышленников и задержали их. Также установили место хранения похищенных вещей - гаражи, где провели неотложный обыск", - информирует Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Там полицейские обнаружили и изъяли большое количество вещественных доказательств, в том числе двигатели лодок, прицепы, вело-мототранспорт, инструменты и наркотические вещества.

Серийными ворами оказались трое мужчин в возрасте 22, 30 и 32 года, уроженцы Житомирщины и Запорожья. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и незаконного оборота наркотических веществ.

По фактам краж возбуждены уголовные производства по ст. 185 (Кража). Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании злоумышленникам меры пресечения.
Тэги: лодка, кража, полиция, Житомирщина
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