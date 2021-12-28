В Житомирской области полицейские по дороге на место преступления задержали вора

В Овручской громаде на Житомирщине полицейские задержали подозреваемого в краже по дороге к месту ее совершения. Во время проверки выяснилось, что мужчина совершил еще одну кражу. Об этом информирует ГУ Нацполиции
в Житомирской области.
"В отдел полиции №1 (г. Овруч) Коростенского РУП поступило сообщение от 37-летнего горожанина о краже из его автомобиля. Заявитель рассказал, что оставил свой Kia Ceed на непродолжительное время на окраине с. Гладковичи. Правда, не проверил, запер ли двери. Вернувшись, обнаружил, что в транспортном средстве кто-то побывал: из "бардачка" исчезла сумка с документами и 600 гривнами", - информирует ГУНП.
На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа полиции. По дороге оперативники уголовного розыска заметили местного жителя, который недавно освободился из мест лишения свободы. Правоохранители решили выяснить, куда и с какой целью тот направляется.
"Во время осмотра у него обнаружили мужскую сумку с чужими документами и деньгами, а также банку из-под кофе еще с несколькими сотнями гривен. При таких обстоятельствах 51-летнего мужчину доставили в Овручский отдел для проверки. Впоследствии заявитель опознал свои вещи"
, - добавили в полиции.
Правоохранители также выясняли, откуда у задержанного еще часть денег.
"Несколькими часами ранее кто-то побывал в доме жителя пгт Першотравневое. Пока хозяев не было дома, неизвестный сорвал с двери навесной замок и похитил с кухни 500 гривен, которые были спрятаны в банке из-под кофе", - сообщили в полиции.
Фото: ГУНП
По обоим фактам следователи начали досудебные расследования по ч. 3 ст. 185 (Кража) УК Украины. Мужчина признал свою вину. Законодательством за такое уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.