В Житомирской области полицейские по дороге на место преступления задержали вора

"В отдел полиции №1 (г. Овруч) Коростенского РУП поступило сообщение от 37-летнего горожанина о краже из его автомобиля. Заявитель рассказал, что оставил свой Kia Ceed на непродолжительное время на окраине с. Гладковичи. Правда, не проверил, запер ли двери. Вернувшись, обнаружил, что в транспортном средстве кто-то побывал: из "бардачка" исчезла сумка с документами и 600 гривнами", - информирует ГУНП.