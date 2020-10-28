Пролежали в земле более 70 лет: на Житомирщине нашли гильзу с листовками и газетами УПА. ФОТО

В Радомышльском районе Житомирcкой области нашли снарядную гильзу, внутри которой обнаружили газету и листовки УПА.
Находку обнаружили на территории бывшего хутора Соболев, где после войны действовал мощный центр ОУН, сообщает Укринформ
.
«Это в лесу неподалеку урочища «Криниченька». Житель Радомышля, так называемый «черный» археолог нашел гильзу итальянского снаряда, закрытую деревянной пробкой. Он ее открыл, а там были газета «Зов крови» за 1947 год, открытка «Українська молодь!» и буклетик «За що бореться Українська повстанча армія (УПА)?», - рассказал и.о. директора Радомышльского народного краеведческого музея, руководитель историко-культурного пространства «Повстанський хутір» Сергей Галицкий.
По его словам, мужчина, который обнаружил артефакты, не хочет отдавать их в музей, потому что надеется на этом заработать. Удалось только сделать фотографии находки, которые сейчас экспонируются на Повстанческом хуторе.
«Для нас находка ценна еще и тем, потому что это является очередным прямым свидетельством того, что повстанческое движение было распространено на Радомышльщине»
, - добавил Галицкий.
Историко-культурное пространство «Повстанческий хутор» расположен вблизи села Ставки Радомышльского района.
Фото: Сергей Галицкий
Какой к черту черный археолог, обычный искатель метала, занимающийся этим не от лучшей жизни. Естественно хочет заработать, а наши музеи привыкли все на халяву получать, потом из запасников втихаря экспонаты куда то уходят.