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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Октябрь » 28 » 11:03:22

Пролежали в земле более 70 лет: на Житомирщине нашли гильзу с листовками и газетами УПА. ФОТО

Сегодня, 11:30:22 1041 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пролежали в земле более 70 лет: на Житомирщине нашли гильзу с листовками и газетами УПА. ФОТО

 В Радомышльском районе Житомирcкой области нашли снарядную гильзу, внутри которой обнаружили газету и листовки УПА.

Находку обнаружили на территории бывшего хутора Соболев, где после войны действовал мощный центр ОУН, сообщает Укринформ.
 

«Это в лесу неподалеку урочища «Криниченька». Житель Радомышля, так называемый «черный» археолог нашел гильзу итальянского снаряда, закрытую деревянной пробкой. Он ее открыл, а там были газета «Зов крови» за 1947 год, открытка «Українська молодь!» и буклетик «За що бореться Українська повстанча армія (УПА)?», - рассказал и.о. директора Радомышльского народного краеведческого музея, руководитель историко-культурного пространства «Повстанський хутір» Сергей Галицкий.


По его словам, мужчина, который обнаружил артефакты, не хочет отдавать их в музей, потому что надеется на этом заработать. Удалось только сделать фотографии находки, которые сейчас экспонируются на Повстанческом хуторе.

«Для нас находка ценна еще и тем, потому что это является очередным прямым свидетельством того, что повстанческое движение было распространено на Радомышльщине», - добавил Галицкий.

Историко-культурное пространство «Повстанческий хутор» расположен вблизи села Ставки Радомышльского района.













Фото: Сергей Галицкий
Тэги: УПА, история, Житомирщина
Комментариев: 3
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 11:45:29, Сегодня [Материал]
+7

Зворушливо! Наші герої!
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 12:36:29, Сегодня [Материал]
+2

При чому це навіть не Олевськ якийсь, а просто поряд зі столицею.
melan
3 melan (melan)   • 15:55:10, Сегодня [Материал]
-1

.....так называемый «черный» археолог ...

Какой к черту черный археолог, обычный искатель метала, занимающийся этим не от лучшей жизни. Естественно хочет заработать, а наши музеи привыкли все на халяву получать, потом из запасников втихаря экспонаты куда то уходят.
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