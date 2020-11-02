«Это сенсация последнего десятилетия»: на Житомирщине ученые начинают исследование древнего городища

"Это сенсация последнего десятилетия. Сегодня найти городище не так просто, а найти вот такой центр с мощной фортификацией, - это большой успех археологов", - заявил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алфёров.

"Это место должно было контролировать торговые пути. То есть, здесь была таможня, которая растаможивала купцов, товары", - объясняет историк.

"Здесь огромное количество находок. Они просто хрустят под ногами", - говорит археолог, сотрудник института археологии НАН Украины Андрей Петраускас.