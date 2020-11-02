«Это сенсация последнего десятилетия»: на Житомирщине ученые начинают исследование древнего городища

Возле поселка Городница в Житомирской области ученые и историки уже скоро начнут исследование городища времен Киевской Руси. Находку уже назвали сенсацией, поскольку городище сохранилось даже с валами и рвами.
Городище времен Киевской Руси возвышается над рекой Случь, так что с него видно весь поселок. Посмотреть на находку из столицы немедленно приехал историк Александр Алфёров, передает ТСН.
"Это сенсация последнего десятилетия. Сегодня найти городище не так просто, а найти вот такой центр с мощной фортификацией, - это большой успех археологов", - заявил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алфёров.
Археологи подозревают, что поселение было административным центром со своей дружиной и представителем князя.
"Это место должно было контролировать торговые пути. То есть, здесь была таможня, которая растаможивала купцов, товары", - объясняет историк.
Городище будто просит открыть его тайны.
"Здесь огромное количество находок. Они просто хрустят под ногами", - говорит археолог, сотрудник института археологии НАН Украины Андрей Петраускас.
Изучать городище и наносить его границы на карту ученые начнут уже через несколько недель, когда деревья сбросят листья. А сами раскопки начнутся весной. Медлить, говорят археологи, нельзя, так как часть древнего поселения уже повреждена оползнем.