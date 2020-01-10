На территории замка в Житомирской области археологи нашли почти 200 артефактов. ФОТО

«Во время раскопок шурфа всего было собрано 196 предметов. Среди них фрагменты венец, стенок, донышек и ручек разных типов глиняной посуды XVII - XIX вв., в частности, горшков, мисок, неглубоких мисок, макитр, тарелок, кувшинов, покрышек, разрисованной посуды, а также обломки печного и декоративного кафеля, фрагмент чашечки табачной трубки, стеклянный шлак, куски бересты, фрагменты фарфоровых и стеклянных сосудов, железные кованые гвозди, лезвие ножа и стержень с заостренным концом, изделия из цветных металлов и гильз патронов, кости мелких и крупных домашних животных», - говорится в сообщении.