На территории замка в Житомирской области археологи нашли почти 200 артефактов. ФОТО

В городе Новоград-Волынский Житомирской области во время раскопок на территории Звягельского замка археологи в одном из шурфов нашли почти две сотни артефактов.
Об этом сообщает Укринформ
со ссылкой на Житомирский областной краеведческий музей.
«Во время раскопок шурфа всего было собрано 196 предметов. Среди них фрагменты венец, стенок, донышек и ручек разных типов глиняной посуды XVII - XIX вв., в частности, горшков, мисок, неглубоких мисок, макитр, тарелок, кувшинов, покрышек, разрисованной посуды, а также обломки печного и декоративного кафеля, фрагмент чашечки табачной трубки, стеклянный шлак, куски бересты, фрагменты фарфоровых и стеклянных сосудов, железные кованые гвозди, лезвие ножа и стержень с заостренным концом, изделия из цветных металлов и гильз патронов, кости мелких и крупных домашних животных», - говорится в сообщении.
Отмечается, что археологи заложили разведывательный шурф в северо-западной части замка, чтобы выяснить мощность и состояние культурных наслоений и найти оборонительные сооружения, которые прикрывали замок с западной стороны, в частности каменную стену и ров.
Шурф доведен до глубины 4,10 м. Зафиксировано, что культурные наслоения на данном участке довольно мощные.
«Во время зачистки на глубине 0,80 - 0,90 м от уровня современной поверхности удалось наткнуться на скопление разбросанных камней, а чуть ниже, в восточной части шурфа, и остатки стены замка. Установлено, что на указанном участке внешняя стена была разрушена и, возможно, разобрана сверху и на глубину 1,20 - 1,35 м ниже уровня современной поверхности»
, - добавляют в музее.
Исследователи предполагают, что стену замка могли уничтожить в течение XVIII - XIX вв., когда владельцы города, в частности Любомирские, дали разрешение на разбор оборонительных сооружений замка и использование камней из них для строительства культовых сооружений, например, костела.
Справка
. Звягельский замок в начале XVI века начал строить князь Константин Острожский. Во время национально-освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого замок захватили казаки, а в ходе штурма разрушили несколько башен и часть стены. Когда город перешел в собственность князей Любомирских, здание превратили в охотничий замок, а затем часть стены замка разобрали. В конце 1980-х годов реконструировали фрагмент крепостной стены замка и одну из оборонительных башен.
Напомним, ранее в историческом центре Житомира археологи раскопали остатки древнего замка
.
На территории замка в Житомирской области археологи нашли почти 200 артефактов. ФОТО