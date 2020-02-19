«Кажется, что я еще и не жила!» госпожа Антонина из Житомирщины рассказала историю своей любви и как дожить до 100 лет

Недавно в селе Хижовка Житомирской области долгожительница Антонина Грищенко отпраздновала свое столетие. За неделю до ее сотого дня рождения программа «Утро с Украиной
» телеканала «Украина» выпустил сюжет о долгой и насыщенной жизни пенсионерки, а также открыл секрет долголетия госпожы Антонины.
Свое утро Антонина Гавриловна начинает раньше всех, ведь женщина имеет большое хозяйство. Сначала ей нужно присмотреть за коровой и накормить пса Тузика, а потом женщина подходит к воротам и выжидает гостей, которых у нее всегда много.
Как пишет Times.Zt
, у долгожительницы 7 детей, 13 внуков, 16 правнуков и 3 праправнуков. К Антонине часто приезжают родные, с которыми она собирается за столом, а с теми, кого нет рядом, пенсионерка общается по телефону. О своем возрасте женщина вспоминает крайне редко: «Кажется, что я еще и не жила»
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Но есть вещи, о которых она хотела бы забыть навсегда: «То, что я пережила - не дай Бог никому»
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Антонина уже четверть века не может смириться с потерей мужа. Она помнит все, и коллективизацию, и то, как ее родители сопротивлялись, потому что не хотели идти в колхоз до последнего. От голодомора семью спасла корова и пайки, которые выдавали колхозникам: «Слава Богу, в нашей семье никто от голода не умер».
Войну она помнит хорошо, ведь на фронт провела четырех братьев, из которых вернулось только двое. На ее глазах немцы расстреляли председателя колхоза, и еще нескольких крестьян. Но даже среди этой боли в сердце нашла место для любви.
Антонина Гавриловна встретила любовь своей жизни, но не сразу. Впервые женщина полюбила в 19 лет, но брак не удался. После рождения дочери муж сразу начал ей изменять, терпеть это она не стала. Второго мужа госпожа Антонина не искала, он просто появился однажды на Рождество к ней домой.
«Кум пришел и говорит: Ты кума знаешь, кто это пришел? Я тебе жениха привел. Я говорю: Ты меня спросил?», - вспоминает женщина.
Но получилось так, что как пришел, так и остался на долгие годы. Хотя старушка признается, что любовь с первого взгляда с ее Андреем не произошла. Она ему говорила, как он уже остался «Пахать я умею, косить тоже, рубить дрова умею ... Мне хозяин не нужен».
И за годы, которые госпожа Антонина прожила со своим мужем Андреем, ее сердце растаяло благодаря преданной любви со стороны мужчины.
«Была такая тихая, теплая любовь. Бабушка у нас такая очень проворная, а дедушка всегда старался помочь ей, какую-то физическую работу, которая должна была сделать бабушка, он брал на себя. Если болела, то и за детьми присматривал», - вспоминает внучка Лариса.
Они прожили 49 лет в любви и согласии и родили 6 детей. Кроме того счастливые супруги подняли на ноги еще 8 детей погибшего брата госпожи Антонины. Но отпраздновать Золотую свадьба им не удалось. Муж Андрей умер после продолжительной болезни.
«Когда он еще был жив, говорил, что как доживем до Золотой свадьбы, пригласим музыку. И он не дожил. Действительно, что музыку пригласили. Он умер, то и музыка была, и батюшка был», - рассказывает старушка, не сдерживая слез.
Пережить потерю мужа помогла поддержка семьи. Секретом долголетия Антонина считает добросовестный труд: «Не надо водки пить, надо вовремя есть, поработал - отдохнуть»
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«Кажется, что я еще и не жила!» госпожа Антонина из Житомирщины рассказала историю своей любви и как дожить до 100 лет