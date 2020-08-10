Вопрос сноса аварийного корпуса житомирского коллегиума рассмотрят в суде – Сухомлин

"В 2003 году мы передали это здание в собственность Государственной налоговой администрации Украины для размещения факультета заочного обучения Национальной академии Государственной налоговой службы Украины. В 2008 году здание было продано частной академии. В 2015 году договор обжалован прокуратурой, имущество вернули в государственную собственность", - рассказал мэр Житомира.