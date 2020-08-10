Вопрос сноса аварийного корпуса житомирского коллегиума рассмотрят в суде – Сухомлин

В Житомире на улице Мазепы разрушается старый корпус городского коллегиума. На днях стало известно, что вопрос сноса этого аварийного помещения перенаправлен в суд.
Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин
. Также он объяснил, почему сооружение много лет находится в таком состоянии.
"В 2003 году мы передали это здание в собственность Государственной налоговой администрации Украины для размещения факультета заочного обучения Национальной академии Государственной налоговой службы Украины. В 2008 году здание было продано частной академии. В 2015 году договор обжалован прокуратурой, имущество вернули в государственную собственность", - рассказал мэр Житомира.
По его словам, все это время город не имел и до сих пор не имеет права распоряжаться зданием.
"Владелец здания игнорирует свою обязанность по надлежащему содержанию объекта. Неоднократные обращения коллегиума и горсовета результата не дали. Поэтому мы решили обратиться в суд"
, - добавил Сухомлин.
Рассмотрение дела о сносе здания должно состояться уже осенью.