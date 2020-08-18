Команда «Нашого краю» Житомирщини візьме участь у виборах до рад усіх рівнів

«Сьогодні по всій Україні люди розуміють, що на місцевих виборах пора обирати не нові обличчя зі старими недоліками, а професіоналів та фахівців! Люди почали шукати не тих, хто найбільше пообіцяє, а тих, кому є що продемонструвати зі своїх здобутків. Минув уже рік, але обіцяний мир так і не настав, замість покращення життя – падіння промисловості, агровиробництва та всієї економіки. Замість порядку – розвалена система управління державою, знищення залишків соціальної системи. Замість податкових канікул та зменшення регуляторного тиску – нові навантаження на підприємців, «велюрові» пільги для обраних», – зазначив Олександр Мазурчак.