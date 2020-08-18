Команда «Нашого краю» Житомирщини візьме участь у виборах до рад усіх рівнів

Потужну команду професіоналів та господарників презентувала на Житомирщині партія «Наш край», яка візьме участь у запланованих на жовтень місцевих виборах.
Представників партії буде висунуто до рад усіх рівнів. Про це було повідомлено на презентації команди «Нашого краю» Житомирщини.
На презентації співголова партії «Наш край» Олександр Мазурчак представив нового голову Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край» Сергія Диняка.
«Сьогодні по всій Україні люди розуміють, що на місцевих виборах пора обирати не нові обличчя зі старими недоліками, а професіоналів та фахівців! Люди почали шукати не тих, хто найбільше пообіцяє, а тих, кому є що продемонструвати зі своїх здобутків. Минув уже рік, але обіцяний мир так і не настав, замість покращення життя – падіння промисловості, агровиробництва та всієї економіки. Замість порядку – розвалена система управління державою, знищення залишків соціальної системи. Замість податкових канікул та зменшення регуляторного тиску – нові навантаження на підприємців, «велюрові» пільги для обраних», – зазначив Олександр Мазурчак.
Разом з тим новий голова Житомирської обласної організації «Нашого краю» Сергій Диняк представив команду партії у регіоні та наголосив: «Мені приємно, що сьогодні на політичній арені я не один. Поряд зі мною ті, хто поділяє мої погляди та активну громадянську позицію, усвідомлює власну відповідальність перед суспільством і сумлінно працює на суспільний добробут, належно виконує свої обов’язки, відстоює громадянські права та свободи; поряд — професіонали, котрі беруть на себе відповідальність, господарники, які спроможні вирішувати реальні проблеми і найскладніші питання», – сказав Сергій Диняк.
Члени Житомирської обласної команди «Нашого краю» йдуть на вибори заради процвітання свого регіону та всієї країни.
«Ми маємо врахувати минуле, врахувати всі свої недоліки і те, що ми недопрацювали, і дивитися, набравши в груди повітря, з позитивом, з неймовірною силою в майбутнє. Ми маємо досягти результату. Замало говорити – потрібно працювати і спілкуватися з виборцями. “Наш край” – потужна політична сила, з якою у Житомирщини буде найкраще майбутнє. Я дякую, що я з вами», – зазначив Ігор Ходак, депутат Житомирської обласної ради, генеральний директор ТОВ «Віват 09».
«Для мене Житомирщина – це моя Батьківщина. Я хочу, щоб моя Житомирщина, наша Житомирщина, була таким взірцем. Щоб вона розпочала дійсно рух на не втрату держави ,а на її об’єднання», – говорить Олександр Толстанов, доктор медичних наук, проректор з науково- педагогічної роботи НМАПО ім. П.Л.Шупика.
«Дуже надихає, що у нас є команда однодумців, які хочуть вирішити безліч важливих питань простої, пересічної людини. У нас є вже досвід, історія. Нам на місці видніше, що нам робити, куди нам іти, як з людьми спілкуватися. Мене радує, що в нашій команді так багато господарників, бо щоб не говорили, якщо ми не залучимо інвестиції в нашу економіку, якщо не будемо підіймати заводи та фабрики, щоб вони працювали, але вже в нових умовах, то все інше, то просто слова, вони нічого не змінять», – зазначив міський голова міста Коростень Володимир Москаленко.
«Я думаю, що у кожної людини наступає та мить, коли після особистої професійної реалізації вона бажає не тільки брати , але й віддавати. От саме ця мить настала. І я дуже рада за те, що я знаходжусь серед професіоналів, серед людей справи, серед людей за якими не тільки підтримка, але й довіра громад. Тому я думаю, що Житомирщина зробить правильний вибір. «Наш Край» – це вибір Житомирщини», – поділилась Оксана Олійник, перший проректор Державного університету « Житомирська політехніка».
«Людей з досвідом не вистачає у владі. Я вважаю, що досвід маю, а отже маю право долучитись до цієї команди і працювати з нею заради спільного успіху», – зазначив Степан Нусбаум, депутат Житомирської обласної ради.
«Я насправді за те, щоб суспільство структуризувалося навколо політичних сил, і при всій повазі до журналістів, маркетологів, рестораторів я все ж таки вважаю, що український народ в радах різних рівнів мають представляти представники реального сектору економіки, тому що все через призму економіки. Є хліб – буде пісня», – говорить Анатолій Душко, міський голова Баранівки.
На сьогодні від партії «Наш край» у Верховній Раді представлено 6 народних депутатів, майже 4000 депутатів місцевих рад по всій Україні, 78 голів – міських, сільських, селищних.
У 2015 році дана партія зайняла 3 місце серед 147 партій, що були представлені під час виборів. Це говорить про потужну силу команди «Наш край» та реальну довіру виборців.