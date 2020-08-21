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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Август » 21 » 17:40:47

Футзальный клуб «ИнБев Житомир» нацелен в новом сезоне взять награды чемпионата. ФОТО

Вчера, 17:28:29 363 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Футзальный клуб «ИнБев Житомир» нацелен в новом сезоне взять награды чемпионата. ФОТО

 Сегодня, 21 августа, в Житомирском городском совете состоялась пресс-конференция футзального клуба «ИнБев Житомир» по поводу старта сезона 2020-2021 экстра-лиги Украины.

Во время пресс-конференции представили состав ФК «ИнБев», который будет участвовать в чемпионате нового сезона.

«В новом сезоне ФК «ИнБев Житомир» планирует однозначно получить награды чемпионата страны Favbet Экстра-лиги», - уверяют в клубе.

В течение сезона житомиряне смогут вживую увидеть матчи с участием лучших команд высшего футзального дивизиона Украины и поддержать собственную команду. Первый матч сезона 20/21 состоится 22 августа. В Киеве житомиряне встретятся с местным ФК «ХІТ».

Также ФК «ИнБев» планирует активно развивать клубную структуру. В составе клуба есть взрослая любительская команда ФК «ИнБев-2», которая играет в чемпионате города, а также детско-юношеские команды по футзалу разных возрастных категорий - ИнБев Junior и ИнБев Kids.













ФОТО: городской совет
Тэги: Житомир, футзал, чемпионат Украины, Инбев
Комментариев: 2
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 17:56:05, Вчера [Материал]
+1

почему мер без маски, выпишите ему штраф, двойной порцией
sp19636462
2 Алєґ (sp19636462)   • 18:33:20, Вчера [Материал]
0

їх і без масок ніхто не знає,а в масках тимпаче:))))
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