Футзальный клуб «ИнБев Житомир» нацелен в новом сезоне взять награды чемпионата. ФОТО

Сегодня, 21 августа, в Житомирском городском совете состоялась пресс-конференция футзального клуба «ИнБев Житомир» по поводу старта сезона 2020-2021 экстра-лиги Украины.
Во время пресс-конференции представили состав ФК «ИнБев»
, который будет участвовать в чемпионате нового сезона.
«В новом сезоне ФК «ИнБев Житомир» планирует однозначно получить награды чемпионата страны Favbet Экстра-лиги»
, - уверяют в клубе.
В течение сезона житомиряне смогут вживую увидеть матчи с участием лучших команд высшего футзального дивизиона Украины и поддержать собственную команду. Первый матч сезона 20/21 состоится 22 августа. В Киеве житомиряне встретятся с местным ФК «ХІТ».
Также ФК «ИнБев» планирует активно развивать клубную структуру. В составе клуба есть взрослая любительская команда ФК «ИнБев-2», которая играет в чемпионате города, а также детско-юношеские команды по футзалу разных возрастных категорий - ИнБев Junior и ИнБев Kids.
ФОТО: городской совет