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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Август » 29 » 15:47:29

Дмитро Разумков, Андрій Клочко та Віктор Євдокимов вшанували пам’ять захисників України   PR  

Сегодня, 15:50:28 471 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дмитро Разумков, Андрій Клочко та Віктор Євдокимов вшанували пам’ять захисників України

2019 року Президент України започаткував відзначення Дня пам’яті захисників України, які віддали свої життя у боротьбі за територіальну цілісність, незалежність та суверенітет Батьківщини. 29 серпня – трагічний день в Історії України.

Пекло Іловайської битви забрало життя 366 наших військових, 429 отримали поранення, 300 потрапили у полон. У протистоянні ворожим російським військам бійці Збройних сил України опинились в ворожому оточенні. Під час виходу так званим «зеленим коридором» їх, неозброєних, підступно розстрілювали…
 

05 2 - Дмитро Разумков, Андрій Клочко та Віктор Євдокимов вшанували пам’ять захисників України

Цей день став найбільш кривавим за всю новітню історію боротьби за сильну та незалежну Україну. Пам’ять про події 29 серпня 2014 року на Сході залишиться в пам’яті та серцях кожного українця назавжди. 

04 5 - Дмитро Разумков, Андрій Клочко та Віктор Євдокимов вшанували пам’ять захисників України

Низько вклонитися та віддати шану загиблим героям прийшли сьогодні до Стіни пам’яті полеглих за Україну Михайлівського Золотоверхого монастиря голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, голова Житомирської обласної організації партії «Слуга народу» народний депутат Андрій Клочко, ректор Державного університету Житомирська політехніка Віктор Євдокимов.

02 1 - Дмитро Разумков, Андрій Клочко та Віктор Євдокимов вшанували пам’ять захисників України

Д. Разумков прокоментував подію на своїй сторінці у Facebook: «Україна пам’ятає і завжди пам’ятатиме своїх героїв. Ми мріємо про завершення війни на Сході України, сподіваємося, що кожен воїн повернеться живим до своїх близьких, і нарешті на всій нашій території запанує мир. Але кожним новим днем ми завдячуємо також тим, хто вже не повернеться з цієї війни. Завдячуємо тим, хто загинув, захищаючи Україну. Світла пам’ять, вічна шана і безмежна вдячність!»

07 1 - Дмитро Разумков, Андрій Клочко та Віктор Євдокимов вшанували пам’ять заm#1093;исників України

«Житомирська політехніка доклала великих зусиль, аби учасники АТО та ООС навчалися у нашому виші на пільгових умовах. Зробити це було нелегко, але ми цього добилися. Сьогодні в університеті понад 500 студентів – учасників бойових дій на Сході. Ми допомагаємо цим людям адаптуватися до цивільного життя і здобути престижні професії. Це дасть змогу ветеранам реалізувати свій особистісний потенціал і впевнено почуватися на рину праці у нашому місті!» – заявив ректор Житомирської політехніки В. Євдокимов.

Прес-служба Віктора Євдокимова

Комментариев: 4
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 17:41:43, Сегодня [Материал]
+3

везде сфоткали Евдокимова, божий человек
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 18:15:34, Сегодня [Материал]
+2

На Луну ещё запустить и там сфоткать. Тогда точно проголосую.
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 18:24:48, Сегодня [Материал]
+1

без маски, чтобы узнали из толпы )))
google
4 Гугиль (google)   • 18:25:55, Сегодня [Материал]
+1

на троих сообразили - скинулись на ПР
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